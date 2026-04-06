Pedri ya lo asume: en el Barça saben que se irá pronto

El FC Barcelona prepara cambios importantes en su plantilla. Pedri ya asume que un compañero cercano podría salir en el próximo mercado de fichajes.

Un vestuario que empieza a asumir cambios

En el FC Barcelona no solo se toman decisiones en los despachos, también se perciben dentro del vestuario. Y en este caso, uno de los jugadores más importantes del equipo, Pedri, ya empieza a asumir una realidad que parece cada vez más cercana: la salida de un compañero con el que mantiene una gran relación.

Ese futbolista no es otro que Ferran Torres. El delantero, que ha vivido una temporada de altibajos, se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado de fichajes en clave azulgrana.

Su situación no es sencilla. A pesar de haber tenido momentos de gran rendimiento, especialmente en fases iniciales del curso, su irregularidad en los partidos más importantes ha generado dudas en el cuerpo técnico y en la dirección deportiva.

Dentro del vestuario, esta situación no pasa desapercibida. Pedri, uno de sus grandes apoyos, es consciente de que el futuro de su compañero está en el aire y que el desenlace podría llegar más pronto que tarde.

El Barça redefine su ataque

La decisión no es casual. El FC Barcelona está en pleno proceso de reconstrucción deportiva y uno de los objetivos prioritarios es reforzar la parcela ofensiva. Con la mirada puesta en LaLiga y la Champions League, el club quiere dar un salto de calidad en ataque.

En este contexto, la continuidad de Ferran Torres pierde fuerza. A pesar de su compromiso y de su capacidad para aportar goles en determinados momentos, el club considera que podría ser una de las piezas clave para generar ingresos en el mercado.

Desde la directiva, encabezada por Joan Laporta y con Deco al frente de la planificación, se valora la posibilidad de traspasarlo si llega una oferta interesante. La cifra que se maneja podría superar los 40 millones de euros, una cantidad que permitiría reinvertir en un delantero de mayor impacto.

Además, el futuro de Robert Lewandowski también influye en esta decisión. El club estudia su continuidad mientras planifica la llegada de un nuevo goleador, lo que reduciría aún más el espacio para Ferran.

🚨💣| BREAKING: Manchester City are open to re-signing Ferran Torres from Barcelona if Omar Marmoush moves in the opposite direction.



[@elnacionalcat] pic.twitter.com/HaGXXV9lTT — GOAL ZONE (@GoalZoneX) April 5, 2026

Una despedida que duele… pero parece inevitable

Más allá de lo deportivo, esta posible salida tiene un componente emocional evidente. Pedri y Ferran mantienen una relación cercana dentro del vestuario, lo que convierte esta situación en algo más que una simple operación de mercado. Sin embargo, en el fútbol de élite, las decisiones suelen responder a criterios deportivos y económicos. Y en este caso, todo apunta a que el ciclo de Ferran Torres en el Barça podría estar llegando a su fin.

El club incluso contempla esperar a que el jugador tenga protagonismo en competiciones internacionales, como el Mundial, para aumentar su valor en el mercado. Una estrategia habitual en el fútbol moderno, donde cada movimiento se planifica al detalle.

Mientras tanto, en el vestuario ya se percibe el ambiente de cambio. Pedri lo sabe, lo asume y, aunque no lo comparta, entiende que el Barça está tomando decisiones pensando en el futuro.