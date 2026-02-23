Pedri ya lo sabe: KO total para el Barça en el peor momento de la temporada

El FC Barcelona atraviesa un momento delicado en plena recta final de La Liga. A las dudas deportivas se suma ahora una nueva lesión que golpea de lleno la planificación del club azulgrana y preocupa al entorno de Pedri y del vestuario culé.

Un nuevo golpe para el Barça en plena batalla por La Liga

El FC Barcelona vuelve a recibir una mala noticia en una temporada marcada por la irregularidad y los problemas físicos. Esta vez el afectado es Jofre Torrents, una de las jóvenes promesas del Barça Atlètic, que ha quedado descartado para lo que resta de fase regular tras confirmarse una lesión en la sindesmosis del tobillo izquierdo.

Las pruebas médicas realizadas tras el empate 1-1 frente al Alcoyano en el Estadi Johan Cruyff han confirmado el alcance del contratiempo. El lateral izquierdo de 19 años estará de baja entre 10 y 12 semanas, lo que supone un KO prácticamente total para el tramo decisivo del curso en la Primera Federación.

🚨 Jofre Torrents has an injury to his left ankle. The estimated recovery time will be between 10 and 12 weeks. [@FCBarcelona] pic.twitter.com/0cg7Dqtydx — barcacentre (@barcacentre) February 23, 2026

El parte médico no solo afecta al filial. En el primer equipo, donde ya ha disputado partidos oficiales en La Liga y Copa del Rey, su ausencia limita aún más las alternativas defensivas para el entrenador del Barça. En un momento donde cada punto cuenta en la clasificación de La Liga y el calendario aprieta, cualquier baja pesa el doble.

Pedri, símbolo de una plantilla castigada por las lesiones

Si hay un jugador que entiende mejor que nadie el impacto de las lesiones en el FC Barcelona, ese es Pedri. El centrocampista canario ha sufrido en primera persona problemas físicos en temporadas recientes, lo que le ha obligado a frenar su progresión en momentos clave de Champions League y La Liga.

La baja de Jofre Torrents se suma a una larga lista de contratiempos que han condicionado el rendimiento colectivo del equipo azulgrana. La falta de continuidad en determinadas posiciones, especialmente en los laterales, complica el equilibrio táctico y limita las rotaciones en un calendario exigente.

Torrents, nacido en La Selva del Camp, había participado en 15 partidos con el Barça Atlètic esta temporada, mostrando una evolución constante. Además, sus cuatro apariciones con el primer equipo, tres en Liga y una en Copa del Rey, reforzaban la apuesta del club por la cantera y por el talento de La Masia.

El único escenario que podría permitir su regreso este curso sería una hipotética clasificación del Barça Atlètic para los play-offs de ascenso. En ese caso, dependiendo de los plazos de recuperación, podría reaparecer en cuartos de final o en rondas posteriores. Sin embargo, el escenario más realista es que su temporada haya terminado.

En clave global, la situación vuelve a poner el foco sobre la gestión física de la plantilla del FC Barcelona. En un club donde la exigencia es máxima y la presión mediática constante, cada lesión altera los planes y obliga a reajustar estrategias. El Barça necesita estabilidad para competir por La Liga y volver a ser protagonista en Europa.

El FC Barcelona encara el tramo final del curso con menos efectivos de los deseados y con la obligación de reinventarse una vez más. El KO de Jofre Torrents es un golpe silencioso, pero significativo. Y en el Camp Nou saben que, cuando las lesiones se acumulan, la batalla no es solo contra el rival… sino también contra el calendario y la propia fragilidad física.