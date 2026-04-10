Pep Guardiola acepta el favor a Laporta, volverá al Barça

El FC Barcelona sigue planificando su futuro en el mercado de fichajes y el nombre de Pep Guardiola vuelve a escena. La operación podría tener un impacto directo en el regreso de talento formado en La Masia.

Un movimiento estratégico con sello Barça

En los despachos del Barça, cada decisión responde a una idea clara: reconstruir el proyecto deportivo con identidad propia. En este contexto, la figura de Guardiola vuelve a estar vinculada indirectamente a la planificación azulgrana. El técnico catalán, actualmente en el Manchester City, habría dado luz verde a una operación que puede marcar el verano.

Se trata de Nico González, centrocampista formado en La Masia que ha ido creciendo lejos del Camp Nou. Su nombre vuelve a ganar protagonismo en el mercado de fichajes, alimentando la ilusión de una afición que siempre mira con cariño a los talentos de casa.

Fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que Guardiola no pondrá obstáculos a su salida si se alcanza una cifra cercana a los 50 millones de euros. Una cantidad importante, pero asumible si el Barça decide apostar fuerte por reforzar su centro del campo.

☎️ Manchester City y Oporto han llegado a un acuerdo por Nico González sobre los 60M€.



El Barça se llevará entre 18-24M€ al tener un % por el jugador.



[Vía @FabrizioRomano ] pic.twitter.com/wPWC0Oknmb — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) February 3, 2025

Guardiola abre la puerta a su salida

La postura de Guardiola es clara. Aunque valora el rendimiento de Nico González, no lo considera una pieza imprescindible dentro del esquema del Manchester City. Esta situación facilita una posible negociación, ya que el club inglés no vería con malos ojos una venta si las condiciones económicas son favorables.

El centrocampista ha tenido minutos y protagonismo, pero no ha logrado consolidarse como titular indiscutible en la Premier League. Este detalle resulta clave. En un equipo con tanta competencia interna, la continuidad es un factor determinante para el crecimiento de cualquier jugador joven.

Desde el punto de vista del técnico, permitir su salida también puede ser beneficioso para el futbolista. Volver a un entorno conocido como el Barça podría ayudarle a recuperar sensaciones y asumir un rol más protagonista en el terreno de juego.

Laporta espera el momento adecuado

Mientras tanto, el presidente Joan Laporta sigue atento a los movimientos del mercado. En el club no existe, por ahora, una negociación avanzada por Nico González. Sin embargo, su nombre está marcado en rojo dentro de la planificación deportiva.

Todo dependerá de las salidas. Jugadores importantes podrían abandonar el equipo en verano, lo que abriría la puerta a nuevas incorporaciones. En ese escenario, el regreso de Nico González se convertiría en una opción prioritaria.

El Barça busca equilibrio, talento y conocimiento del estilo de juego. Y en ese perfil, el canterano encaja perfectamente. La operación no está cerrada, pero el camino empieza a despejarse.