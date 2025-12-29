Pep Guardiola le abre la puerta de salida para que se marche al Barça

El FC Barcelona tiene en mente la posibilidad de fichar a un defensa para este mercado de invierno, teniendo en cuenta la baja de larga duración de Andreas Christensen y los problemas de salud mental que está sufriendo Ronald Araujo. Por eso, el Barça se ha decidido a incorporar un central y ha puesto el ojo en un futbolista del Manchester City que Pep Guardiola dejaría salir.

Se trata de Nathan Aké, uno de los defensas del conjunto inglés que no está teniendo muchos minutos bajo las órdenes del catalán. Y ahí, el neerlandés habría decidido abandonar la disciplina inglesa para poder tener más oportunidades lejos de la Premier League, pensando también en el Mundial del próximo verano que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El Barça estaría interesado en el central Nathan Aké

El club azulgrana estaría valorando seriamente la posibilidad de incorporar a Aké, ya que encaja en el perfil de jugador que busca el Barça, siendo un central zurdo con buena salida de balón y experiencia internacional, algo necesario para la zaga culé en los momentos tan complicados que ha estado viviendo de manera constante el equipo en la retaguardia a lo largo de esta temporada.



Aun así, está por ver cuál sería el desenlace final de la operación. En un principio, el Barça solo está buscando una cesión con opción de compra que se aplicaría el próximo verano si el jugador en cuestión tuviera un buen rendimiento en los siguientes seis meses, pero según otras informaciones, el City estaría buscando un traspaso para desprenderse definitivamente del neerlandés.

Guardiola le ha abierto la puerta de salida al defensa

Guardiola le ha abierto la puerta de salida, ya que no cuenta con él, pero la operación sería más complicada en los despachos si el conjunto inglés no acepta las condiciones que, en teoría, pondría el Barça encima de la mesa para poder incorporar a Aké en el mes de enero. Los azulgranas lo intentarán hasta el final, conscientes de que necesitan un refuerzo en defensa para paliar sus problemas.