Preocupación máxima en el Barça: Hansi Flick ya lo sabe, Pedri KO

Victoria clave del FC Barcelona en la Champions League, pero con un sabor amargo. El triunfo ante el Slavia Praga mantiene al Barça en el top 8, aunque la lesión de Pedri ha encendido todas las alarmas en el cuerpo técnico de Hansi Flick.

Una victoria necesaria… con un precio muy alto

El FC Barcelona cumplió en Europa. El equipo azulgrana logró una victoria necesaria ante el Slavia Praga, un triunfo trabajado que permite al Barça seguir bien posicionado en la Champions League y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar con solvencia a la siguiente fase.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias en la noche europea. El partido quedó marcado por una imagen que heló al barcelonismo: Pedri, uno de los pilares del centro del campo, se dejó caer al suelo en el minuto 60 tras sentir un pinchazo. El canario pidió el cambio de inmediato, consciente de que algo no iba bien.

El silencio en el estadio fue elocuente. Pedri abandonó el terreno de juego con gesto serio, sin apenas apoyar, mientras el banquillo observaba con preocupación. Una escena demasiado conocida en el Barça de los últimos años y que vuelve a generar inquietud en un momento clave de la temporada.

La reacción de Hansi Flick y las primeras sospechas

La imagen más reveladora no estuvo solo en el césped, sino en el banquillo. El rostro de Hansi Flick reflejaba claramente la gravedad del momento. El técnico alemán es plenamente consciente de lo que supone perder a Pedri, tanto en lo futbolístico como en lo estructural. A falta de pruebas médicas oficiales, las primeras informaciones apuntan a una posible lesión en los isquiotibiales. De confirmarse, se trataría de una baja sensible que podría dejar al centrocampista fuera de los terrenos de juego durante varias semanas. El club, por ahora, opta por la prudencia, pero el temor es evidente.

Pedri es mucho más que un jugador titular. Es el organizador, el futbolista que da pausa, sentido y creatividad al juego del Barça. Su ausencia obliga a Flick a replantear esquemas, rotaciones y cargas de minutos en un calendario ya de por sí exigente, con LaLiga y Europa en plena ebullición.

Un golpe duro para el Barça en el momento menos oportuno

La posible lesión de Pedri llega en el peor momento posible. El Barça empieza a encontrar estabilidad competitiva, el equipo responde en los grandes escenarios y la clasificación europea vuelve a sonreír. Perder a uno de los jugadores más determinantes del proyecto supone un golpe directo a la planificación deportiva.

En el vestuario hay preocupación, pero también un mensaje de calma. Pedri conoce bien su cuerpo y el club ha extremado en los últimos meses los controles físicos para evitar recaídas. Aun así, el historial reciente del canario hace que cualquier molestia sea tratada con máxima cautela. El Barça espera ahora los resultados de las pruebas médicas para conocer el alcance real de la lesión. Mientras tanto, Hansi Flick ya trabaja en alternativas y ajustes tácticos, consciente de que el calendario no da tregua.