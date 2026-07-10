Preocupación total con el futuro de Raphinha en el Barça: todo puede cambiar

Karim Adeyemi se ha convertido en uno de los grandes objetivos del FC Barcelona para reforzar el ataque. Hansi Flick considera que el extremo alemán reúne las condiciones que busca para su nuevo proyecto: velocidad, desborde y capacidad para jugar en varias posiciones del frente ofensivo. Las conversaciones ya se han cerrado y todo apunta que el futbolista será presentado oficialmente en los próximos días.

Su llegada, sin embargo, no solo supondría un refuerzo para la plantilla. También obligaría al Barça a reorganizar el ataque. La competencia en las bandas aumentaría de forma considerable y la dirección deportiva tendría que tomar decisiones con varios futbolistas que, hasta ahora, parecían tener un papel importante dentro del equipo.

Uno de los casos que más preocupa es el de Raphinha. El brasileño ha sido un jugador importante desde su llegada al Camp Nou, pero su situación ha cambiado con el paso de los meses. A pesar de firmar buenos números cuando ha estado disponible, las lesiones le han impedido tener la continuidad que tanto él como el cuerpo técnico esperaban.

Las dudas sobre su estado físico, unidas al interés que sigue despertando en el mercado, han hecho que su nombre vuelva a aparecer entre las posibles salidas del verano. Además, varios clubes de Arabia Saudí siguen muy atentos a su situación y estarían dispuestos a presentar una oferta que dejaría una importante cantidad de dinero en las arcas del Barcelona.

El Barça ya estudia todas las opciones

En las oficinas del Camp Nou son conscientes de que una venta de Raphinha supondría un importante alivio económico. Además de liberar una ficha elevada, el club obtendría recursos para afrontar otras operaciones que consideran prioritarias antes del cierre del mercado.

La posible incorporación de Adeyemi también cambiaría el reparto de minutos en ataque. Lamine Yamal sigue siendo una pieza indiscutible para Flick y Anthony Gordon también está llamado a tener un papel protagonista. Con ese escenario, el futuro de Raphinha queda mucho más abierto de lo que parecía hace solo unos meses.

Aun así, en el Barça no existe una decisión definitiva. Todo dependerá de cómo avance el mercado y de las ofertas que puedan llegar. La prioridad sigue siendo reforzar la plantilla sin comprometer la situación económica del club, aunque nadie descarta que el sacrificio acabe siendo uno de los futbolistas más importantes del ataque.

Las próximas semanas serán decisivas. Si Adeyemi termina vistiendo la camiseta azulgrana, el Barcelona tendrá que tomar una decisión complicada. Y Raphinha, pese a su calidad y a todo lo que ha aportado cuando las lesiones se lo han permitido, podría convertirse en una de las grandes ventas del verano.