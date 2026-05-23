Primer fichaje cerrado: el Barça asegura talento top para la próxima temporada

El Barça ya tiene encaminado su primer movimiento importante para la próxima temporada. El club azulgrana ha decidido apostar fuerte por Hamza Abdelkarim, un delantero joven que ha dejado muy buenas sensaciones desde su llegada. La operación no parece pensada para el ruido inmediato, sino para construir futuro con cabeza. Y, dentro del club, la confianza en su crecimiento es cada vez mayor.

Una apuesta que el Barça no quiere dejar escapar

Hamza Abdelkarim está muy cerca de convertirse en jugador del FC Barcelona en propiedad. El club ya tiene decidido ejecutar la opción de compra acordada con Al-Ahly, una operación que rondará los tres millones de euros.

En un momento económico delicado, el Barça entiende que se trata de una oportunidad difícil de repetir. No es una cifra pequeña, pero sí asumible para un futbolista con tanta proyección y margen de crecimiento.

El delantero egipcio llegó en invierno cedido por Al-Ahly y su adaptación ha ido mejor de lo esperado. Primero tuvo que superar algunos problemas burocráticos, pero encontró en el Juvenil A el espacio ideal para competir, ganar confianza y empezar a mostrar todo su potencial.

Goles, personalidad y una aparición que convenció al club

En la Ciutat Esportiva hablan de Hamza como un atacante especial. Tiene potencia, se mueve bien, ataca los espacios y aparece con facilidad en zonas de remate, algo que no se enseña tan fácil.

Su gran carta de presentación llegó con un hat trick ante el Montecarlo. En apenas unos minutos, firmó tres goles y dejó claro que no era un jugador más dentro del fútbol formativo.

Esa actuación no fue la única razón de la decisión, pero sí ayudó a confirmar lo que el Barça ya venía viendo. Los informes internos son positivos y el club cree que su evolución puede ser muy interesante si se trabaja con calma.

Un movimiento de futuro con mirada internacional

La convocatoria de Hamza Abdelkarim con Egipto para el Mundial aceleró todavía más los tiempos. Compartir vestuario con jugadores como Mohamed Salah u Omar Marmoush será una experiencia enorme para un futbolista que aún está dando sus primeros pasos.

El Barça no quería esperar demasiado y arriesgarse a que otros clubes entraran en la operación. En el mercado actual, los talentos jóvenes y globales suben de precio muy rápido.

La idea no es que Hamza llegue para resolver una urgencia del primer equipo. El plan pasa por cuidarlo, darle minutos, seguir su evolución y decidir cuándo está preparado para subir de nivel. Por ahora, el Barça asegura una apuesta con talento, goles y mucho futuro.