Problemas en el vestuario: Rashford genera malestar por sus actitudes

Marcus Rashford gana protagonismo en el FC Barcelona en un momento clave, aunque ciertos aspectos de su juego sin balón empiezan a generar inquietud dentro del equipo

Una oportunidad marcada por la presión

La lesión de Raphinha ha abierto una puerta importante para Marcus Rashford en el FC Barcelona. El delantero inglés ha pasado de ser una opción secundaria a convertirse en titular en partidos clave, incluyendo duelos exigentes en LaLiga y la Champions League.

Su impacto ofensivo ha sido inmediato. Velocidad, desborde y capacidad goleadora han hecho de Rashford una amenaza constante para las defensas rivales. Incluso ha sido decisivo en encuentros recientes, dejando claro que tiene nivel para marcar diferencias en el equipo azulgrana.

Sin embargo, no todo es positivo. Esta oportunidad también ha puesto bajo el foco aspectos de su juego que generan preocupación, tanto en el cuerpo técnico como en el vestuario.

🚨👀 Hansi Flick on €30m for Rashford: “I'm very happy with Marcus. He has shown his quality and he scored an important goal”.



“I can't say anything about his future, we have to focus in the matches until the end of the season”. pic.twitter.com/2Nu9y8VHfs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2026

La actitud sin balón, el gran problema

El principal punto de conflicto no está en lo que Rashford hace con el balón, sino en lo que ocurre cuando no lo tiene. Su implicación defensiva ha sido cuestionada en varias ocasiones, generando malestar entre sus compañeros.

El técnico Hansi Flick ya lo ha dejado claro en público: en el Barça no basta con destacar en ataque. El compromiso defensivo es fundamental para mantener el equilibrio del equipo.

Rashford ha mostrado una tendencia preocupante a desentenderse de las ayudas defensivas, especialmente en su banda. Esto ha dejado expuestos a jugadores como João Cancelo, que se ha visto obligado a asumir más responsabilidades en situaciones de riesgo.

Dentro del vestuario, esta actitud no ha pasado desapercibida. Algunos compañeros consideran que su falta de implicación perjudica al equipo en momentos clave, especialmente en partidos de alta exigencia donde cada detalle cuenta. La comparación con Raphinha es inevitable. El brasileño destaca precisamente por su trabajo constante, su presión y su sacrificio defensivo, cualidades que el cuerpo técnico echa en falta en Rashford.

Un futuro en juego en el Barça

La situación de Marcus Rashford en el FC Barcelona no solo afecta al presente, sino también a su futuro en el club. Su continuidad está en el aire y dependerá en gran medida de su capacidad para adaptarse a las exigencias del equipo. La directiva, con Joan Laporta y Deco al frente, analiza con cautela su rendimiento. Existe una opción de compra, pero la decisión no está tomada.

El tramo final de la temporada será clave. Rashford tiene en sus manos demostrar que puede ser un jugador completo, no solo brillante en ataque, sino también comprometido en el trabajo colectivo. En el Barça, el talento no es suficiente. La disciplina táctica y el compromiso son imprescindibles.