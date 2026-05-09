Puede ser su último Clásico con el Barça y Pau Cubarsí ya lo sabe

El FC Barcelona se prepara para un verano lleno de movimientos importantes. La dirección deportiva trabaja en varias salidas para equilibrar cuentas y remodelar la plantilla, y algunos futbolistas importantes podrían estar viviendo sus últimos partidos como azulgranas.

El Barça prepara cambios importantes para el próximo verano

En el FC Barcelona saben que el próximo mercado de fichajes será decisivo. La situación económica sigue obligando al club a tomar decisiones delicadas y dentro de la plantilla hay varios nombres que podrían abandonar el proyecto en los próximos meses.

Algunos casos parecen prácticamente definidos. Futbolistas como Ronald Araújo o Frenkie de Jong ya no tienen el mismo peso dentro del equipo y el club escucharía ofertas importantes por ambos si llegan durante el verano. La idea de la dirección deportiva pasa por generar ingresos sin perder competitividad. Además, el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick considera necesario ajustar algunas posiciones donde el rendimiento no ha terminado de convencer. La competencia interna ha cambiado muchas jerarquías y varios futbolistas han dejado de sentirse intocables.

En medio de este escenario aparece otro nombre que empieza a generar preocupación en el entorno azulgrana: Alejandro Balde. El lateral, que hace apenas unos meses parecía una pieza clave de futuro, vive ahora una situación completamente diferente.

Por eso, dentro del vestuario existe la sensación de que algunos jugadores podrían estar disputando su último Clásico con la camiseta del Barça. Y Pau Cubarsí, pese a su juventud, es plenamente consciente de que el equipo se prepara para cambios profundos alrededor suyo.

Alejandro Balde pierde fuerza y la Premier aparece

Uno de los casos que más ha sorprendido dentro del Barça es el de Alejandro Balde. El lateral izquierdo había sido considerado durante mucho tiempo uno de los grandes proyectos de futuro del club, pero esta temporada su situación ha cambiado radicalmente.

Las dudas defensivas, la irregularidad y algunos errores importantes han provocado que Flick empiece a perder confianza en él. Mientras tanto, João Cancelo ha aprovechado perfectamente la oportunidad para consolidarse en la banda izquierda y ganarse el respaldo del cuerpo técnico.

Dentro del club están muy satisfechos con el rendimiento del portugués y la intención pasa por intentar retenerlo de forma definitiva. Ese escenario reduciría todavía más el protagonismo de Balde la próxima temporada y abriría definitivamente la puerta a una salida.

El Barça ya le habría colocado un precio cercano a los 50 millones de euros y varios gigantes de la Premier League se han interesado rápidamente por su situación. Equipos como el Manchester United F.C., el Liverpool F.C. y el Chelsea F.C. siguen muy atentos al lateral azulgrana. En el club no descartan absolutamente nada. Si llega una oferta potente, la operación podría acelerarse rápidamente durante el verano.

🚨 ¡OFERTA FORMAL! El Manchester United ofrece €40M al Barcelona por Alejandro Balde. 🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸



✅ Objetivo: Reforzar el lateral izquierdo con una opción de presente y futuro (22 años). 📈🛡️ ✅ Contexto: El United busca solidez defensiva para el proyecto de la 2026/27. ✅ Barça:… pic.twitter.com/hXa5R2YLse — Aguanta (@aguanta_jo) February 18, 2026

Pau Cubarsí observa una revolución que ya ha comenzado

Aunque Pau Cubarsí no aparece directamente entre los candidatos a salir, el joven central sabe perfectamente que el FC Barcelona está entrando en una nueva etapa donde nadie tiene garantizado el futuro.

Cubarsí representa precisamente la nueva generación que el barcelonismo quiere convertir en protagonista. Su crecimiento ha sido espectacular y dentro del club consideran que debe convertirse en uno de los líderes defensivos del futuro. Sin embargo, también entiende que varios compañeros importantes podrían despedirse muy pronto del equipo.

El Clásico de este fin de semana se vive con una carga emocional especial dentro del vestuario azulgrana. Algunos futbolistas podrían disputar su último gran partido frente al Real Madrid antes de afrontar nuevos destinos lejos de Barcelona.

El verano promete cambios importantes en el Camp Nou. Y mientras el club intenta construir un nuevo proyecto competitivo, jugadores como Pau Cubarsí empiezan a asumir que el Barça que viene será muy diferente al actual.