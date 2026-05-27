Raphinha, como capitán, le ha dicho que cambie de actitud o se irá del barça

Alejandro Balde atraviesa seguramente el momento más complicado desde que subió al primer equipo del Barça. Hace no mucho era uno de los futbolistas más ilusionantes de la plantilla, un lateral diferente, rápido, atrevido y con personalidad para marcar diferencias. Pero esta temporada dejó muchas dudas dentro del club y la sensación es que algo cambió en su juego. En el Barça siguen creyendo en su talento, pero también saben que ya no basta solo con tener condiciones. Y ahí es donde figuras importantes del vestuario, como Raphinha, ya han empezado a hablar claro con él.

Flick empieza a cansarse de la situación

Dentro del cuerpo técnico existe cierta preocupación con Balde. No porque haya perdido calidad porque eso nadie lo duda. El problema es que en muchos partidos dejó la sensación de estar desconectado. Sin esa intensidad que antes le hacía diferente, sin esa agresividad para atacar espacios o para defender duelos importantes.

Hansi Flick todavía cree que puede recuperarlo, pero también tiene claro que el Barça no puede vivir eternamente de la proyección o del potencial. Especialmente en un club donde cada temporada obliga a competir por todos los títulos. Por eso el mensaje interno empezó a endurecerse bastante durante los últimos meses.

Flick quiere jugadores comprometidos al máximo y siente que Balde necesita reaccionar cuanto antes si quiere seguir teniendo un papel importante dentro del proyecto.

❗️| BREAKING: Hansi Flick currently trusts Joao Cancelo more than Alejandro Balde. #BTimee 👀🔵🔴



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Raphinha habló con él como capitán y amigo

Dentro del vestuario hay futbolistas que tienen muchísimo peso y uno de ellos es Raphinha. El brasileño se ganó el respeto de todos por su compromiso, por su carácter competitivo y por cómo defiende siempre al equipo.

Por eso el futbolista habría hablado con Balde para ayudarle, porque como compañero y amigo quiere verlo triunfar en el Barça. El mensaje es claro: tiene que espabilar. Tiene que recuperar hambre competitiva y volver a demostrar por qué todo el mundo lo veía como uno de los mejores laterales jóvenes del mundo.

Porque si sigue igual, su salida dejará de ser una posibilidad lejana para convertirse en algo muy real y eso es precisamente lo que Raphinha quiere evitar.

El Barça ya no descarta una venta este verano

Hace unos meses parecía imposible imaginar una salida de Balde. Era uno de los grandes proyectos del club, un jugador formado en casa y llamado a marcar una época en el lateral izquierdo, pero el fútbol cambia muy rápido.

Dentro del Barça ya no ven intocable a prácticamente nadie. Mucho menos en una situación económica tan delicada como la actual. Si llega una oferta importante este verano, la dirección deportiva la estudiará seriamente. Especialmente si Flick sigue teniendo dudas sobre su evolución.

El técnico alemán quiere futbolistas preparados para competir cada fin de semana al máximo nivel y ahora mismo siente que Balde todavía está lejos de esa regularidad. Por eso este verano será decisivo para él.