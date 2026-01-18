Raphinha, KO contra la Real Sociedad: estos son los motivos reales de su ausencia

El FC Barcelona, LaLiga y la visita de la Real Sociedad marcan una jornada clave en el campeonato. Sin embargo, la previa del partido ha venido acompañada de una noticia relevante: Raphinha es baja para el duelo, una ausencia que no ha pasado desapercibida.

Un partido clave para seguir mandando en LaLiga

El Barça regresa a la competición liguera con un objetivo claro: mantener el liderato de LaLiga. El enfrentamiento ante la Real Sociedad no es uno más en el calendario. Se trata de un rival exigente, incómodo y con capacidad para poner en aprietos a cualquier equipo, especialmente cuando el margen de error es mínimo.

En ese contexto, Hansi Flick ha tenido que tomar decisiones importantes en la planificación del once. Y una de ellas ha sorprendido a buena parte del entorno azulgrana: la ausencia de Raphinha.

El extremo brasileño, habitual en las alineaciones y una pieza importante en el esquema ofensivo del equipo, no estará disponible para el partido de esta noche. Una baja sensible que ha generado dudas y preguntas entre la afición.

Precaución y gestión física: la clave de la decisión

Lejos de esconder el motivo, el club ha sido claro. Raphinha es baja por precaución tras sufrir un golpe en el muslo derecho. No se trata de una lesión grave, ni mucho menos, pero el cuerpo técnico ha optado por no asumir riesgos innecesarios en un tramo decisivo de la temporada.

Hansi Flick ha demostrado desde su llegada una gestión muy cuidadosa de las cargas físicas. El técnico alemán prioriza el medio y largo plazo, consciente de que forzar a un jugador puede traducirse en problemas mayores. En el caso de Raphinha, la decisión ha sido consensuada entre los servicios médicos y el cuerpo técnico.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El jugador del primer equipo Raphinha es baja para el partido contra la Real Sociedad por precaución, a causa de un golpe en el muslo derecho. pic.twitter.com/QvqHY4BhSz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 18, 2026

El brasileño ha arrastrado molestias tras el último compromiso y, aunque podría haber forzado para estar disponible, el club ha preferido protegerlo. La temporada es larga y el Barça necesita a todos sus efectivos al cien por cien para afrontar los próximos retos.

Una baja importante, pero con alternativas

La ausencia de Raphinha supone un contratiempo, especialmente por su desborde, trabajo defensivo y capacidad para generar peligro desde la banda. Sin embargo, el Barça confía en la profundidad de su plantilla para suplir esta baja puntual.

Flick tiene alternativas para recomponer el ataque y adaptar el sistema sin perder competitividad. La decisión de dejar fuera a Raphinha no responde a un castigo ni a una rotación táctica, sino exclusivamente a una cuestión médica y preventiva. Desde el entorno del jugador transmiten tranquilidad. La evolución es positiva y, salvo sorpresa, Raphinha podría volver a estar disponible en los próximos compromisos. El objetivo es claro: evitar recaídas y asegurar que el brasileño llegue en plenas condiciones al tramo decisivo de LaLiga y a los desafíos europeos.

El Barça, la Real Sociedad, el liderato, la alineación, la baja de Raphinha, la precaución médica y la gestión de Flick explican una decisión que, aunque duele en lo inmediato, busca proteger al equipo a largo plazo. Esta noche, el Barça jugará sin Raphinha. Pero lo hará con la convicción de que cuidarlo hoy puede ser clave para celebrar mañana.