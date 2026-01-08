Raphinha no se vende: el Barça dice no a una oferta de 100 millones

El FC Barcelona, el gran momento de Raphinha y una oferta de 100 millones han sacudido el mercado. Desde el club azulgrana lo tienen claro: el brasileño es intocable.

Raphinha, en modo líder y decisivo

Raphinha atraviesa uno de los mejores momentos desde que llegó al FC Barcelona. El extremo brasileño se ha consolidado como un auténtico killer, decisivo en los metros finales y cada vez más influyente en el juego del equipo. Sus goles, su capacidad para desbordar y su compromiso defensivo lo han convertido en una pieza clave dentro del esquema azulgrana.

El futbolista no solo está respondiendo en el marcador, sino también en liderazgo y regularidad. En un Barça que busca estabilidad y competitividad en LaLiga y en Europa, Raphinha se ha erigido como uno de los jugadores más fiables del vestuario. Su rendimiento se nota partido tras partido y el cuerpo técnico valora especialmente su mentalidad competitiva y su capacidad para aparecer en los momentos importantes.

Raphinha makes it five 🫵 pic.twitter.com/oB5jpsyu1i — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 7, 2026

Este gran nivel no ha pasado desapercibido. Varios clubes han seguido de cerca su evolución, conscientes de que el brasileño está en un pico de madurez futbolística. Sin embargo, en el Camp Nou consideran que su impacto va mucho más allá de los números: es un futbolista que marca el ritmo ofensivo y que se ha ganado el respeto del vestuario y de la afición.

Arabia Saudí tienta con 100 millones… y recibe un no rotundo

El interés más fuerte ha llegado desde Oriente Medio. El Al Hilal, uno de los grandes clubes de la Saudi Pro League, ha puesto sobre la mesa una oferta cercana a los 100 millones de euros para hacerse con los servicios de Raphinha. Desde Arabia lo ven como una estrella global, un jugador con impacto mediático y deportivo capaz de liderar el proyecto y brillar en una liga en plena expansión.

La propuesta, potente en lo económico, no ha hecho dudar al Barça. En los despachos azulgranas la respuesta ha sido clara y contundente: Raphinha no se vende. Ni la cifra ni el contexto han cambiado una postura firme. El club considera que desprenderse ahora de uno de sus futbolistas más determinantes sería un error deportivo, especialmente en un momento en el que el proyecto necesita referentes consolidados. Además, el propio jugador se siente cómodo y valorado. Raphinha está plenamente integrado, convencido de su rol y comprometido con el objetivo de devolver al Barça a la élite competitiva. Desde su entorno se transmite tranquilidad y alineación total con la postura del club.

Al Hilal Prepare €100 Million Move for Barcelona’s Raphinha pic.twitter.com/k52tmng4TE — OLA (@_theolahimself) January 8, 2026

Intocable para el proyecto y mensaje al mercado

La negativa a la oferta de 100 millones envía un mensaje claro al mercado: el Barça no está dispuesto a vender a cualquier precio a sus pilares. En un contexto económico delicado, la tentación existe, pero la dirección deportiva entiende que hay operaciones que no compensan el daño deportivo que provocan.

Raphinha es visto como una pieza estructural del proyecto, un futbolista en plenitud que puede seguir marcando diferencias durante varias temporadas. Su continuidad refuerza la idea de un equipo competitivo, con identidad y ambición, capaz de pelear por títulos en LaLiga, la Champions League y el resto de competiciones.

El mercado seguirá insistiendo, especialmente desde Arabia Saudí, donde el poder económico no es un problema. Pero en el Barça el mensaje es inequívoco: no hay negociación posible. Raphinha no se toca. Y mientras siga rindiendo a este nivel, el club entiende que decir no a 100 millones es apostar por el fútbol y por el presente del equipo.