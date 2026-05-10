Raphinha rompe el silencio y habla claro sobre su futuro en el FC Barcelona

El futuro de Raphinha vuelve a generar conversación en el entorno del FC Barcelona. El extremo brasileño ha hablado sobre su recuperación, el Clásico frente al Real Madrid y su deseo de continuar muchos años más vistiendo la camiseta azulgrana.

Raphinha prepara su regreso en el momento más importante de la temporada

El FC Barcelona afronta uno de los partidos más importantes de la temporada con el Clásico frente al Real Madrid cada vez más cerca. En ese contexto, una de las noticias más positivas para el conjunto azulgrana es la recuperación de Raphinha, que podría volver a tener minutos después de varias semanas lesionado. El brasileño sufrió el contratiempo mientras jugaba con su selección en Estados Unidos, una ausencia que le impidió estar presente en partidos clave de la temporada, especialmente en la Champions League.

Aunque ya trabaja con normalidad junto al resto del grupo, el extremo reconoció que todavía no se encuentra al cien por cien físicamente. Raphinha fue sincero al explicar que sigue buscando recuperar su mejor versión, aunque espera poder ayudar al equipo en un momento decisivo de La Liga. Además, el atacante también tuvo palabras de admiración hacia Lamine Yamal, al que definió como un futbolista diferencial capaz de hacer cosas especiales sobre el terreno de juego.

Más allá del Clásico, el brasileño también quiso dejar claro cuál es su deseo de cara al futuro. A pesar de los rumores sobre posibles ofertas y movimientos en el mercado de fichajes, Raphinha aseguró que se ve muchos años más en el Barcelona. El futbolista, que tiene contrato hasta 2028, se mostró feliz en la Ciudad Condal y abierto a continuar formando parte del proyecto azulgrana, donde sigue siendo considerado una pieza importante dentro del esquema ofensivo del equipo.

🚨 JUST IN: Raphinha is expected to play around 30 minutes in El Clásico on Sunday. @diarioas pic.twitter.com/cc3i9P5Ttg — Madrid Zone (@theMadridZone) May 7, 2026

La admiración de Raphinha por Lamine Yamal

Uno de los momentos más llamativos de sus declaraciones llegó cuando habló sobre Lamine Yamal. Lejos de comparaciones o protagonismos, Raphinha mostró admiración absoluta hacia el joven talento de La Masia.

El brasileño reconoció que jugar por la banda derecha no significa que pueda ofrecer las mismas acciones desequilibrantes que Lamine. De hecho, quiso destacar la personalidad y calidad del adolescente, dejando claro que el canterano está llamado a marcar una época en el Barcelona.

Las palabras de Raphinha reflejan el buen ambiente que existe dentro del vestuario culé. Pese a la competencia por los puestos ofensivos, los jugadores entienden que el objetivo principal es colectivo: devolver al Barça a lo más alto tanto en España como en Europa.

Lamine Yamal se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo. Su irrupción en el primer equipo ha generado ilusión entre los aficionados y también respeto dentro del propio vestuario. Que un futbolista experimentado como Raphinha hable así del joven extremo demuestra el impacto que está teniendo el canterano.

🚨 Raphinha plays down reports on Saudi move: “I see myself at Barça for many years”.



“I have a contract until 2028, and if the club wants to talk, I'm open that”. pic.twitter.com/zwznitLnTL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026

Un mensaje claro sobre su futuro en el Barça

Durante los últimos meses, el nombre de Raphinha ha estado relacionado con varios rumores de mercado, especialmente desde la Premier League y Arabia Saudí. Sin embargo, el brasileño ha querido dejar claro que su intención es seguir en el FC Barcelona durante muchos años más.

El extremo aseguró sentirse feliz en la Ciudad Condal y totalmente comprometido con el proyecto deportivo azulgrana. Con contrato hasta 2028, Raphinha considera que todavía tiene mucho que aportar dentro de una plantilla que mezcla juventud, talento y experiencia.

La afición culé valora especialmente su compromiso y entrega sobre el terreno de juego. Ahora, con el Clásico frente al Real Madrid cada vez más cerca, el brasileño quiere volver a sentirse importante y demostrar que sigue siendo una pieza clave para el Barça.