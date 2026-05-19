Ronald Araújo ya se lo ha dicho: no tendrá minutos, pero puede seguir en el Barça con una condición

En el Barça saben que este verano habrá bastantes cambios dentro de la plantilla. Algunos jugadores importantes podrían salir y otros tendrán que decidir si aceptan un papel mucho más secundario. Dentro del vestuario ya se están produciendo conversaciones delicadas y uno de los nombres que más dudas genera es el de Andreas Christensen. El central danés termina contrato próximamente y ahora mismo su continuidad está lejos de estar asegurada.

Araújo intenta ayudar dentro del vestuario

Dentro del Barça, Ronald Araújo se ha convertido en una figura muy importante más allá de lo que aporta en el campo. El uruguayo tiene muchísimo peso dentro del vestuario y suele ser uno de los jugadores que más habla con los compañeros cuando aparecen situaciones complicadas y eso es lo que estaría ocurriendo con Christensen. El defensa danés sabe perfectamente que su papel dentro del equipo ha cambiado muchísimo durante los últimos meses.

Las lesiones le han castigado bastante y además Hansi Flick busca un perfil de defensa mucho más físico y con mayor continuidad durante toda la temporada. Por eso, según distintas informaciones, el mensaje que ya habría recibido el futbolista es bastante claro: si continúa en el Barça, tendrá un rol muy secundario y no contará con demasiados minutos. Aun así, nadie quiere faltarle al respeto dentro del vestuario, porque cuando Christensen ha estado bien físicamente, siempre ha sido un jugador muy valorado por sus compañeros.

El Barça le abre la puerta… pero con condiciones

La situación ahora mismo es bastante delicada para todas las partes. El Barça no descarta totalmente su continuidad, pero tampoco quiere mantener las mismas condiciones actuales. La propuesta que le habría trasladado el club es muy concreta: renovar únicamente una temporada y además rebajando bastante su salario. Es decir, continuar sí, pero aceptando un papel mucho más discreto dentro de la plantilla. Y sinceramente, ahí está el gran dilema para el futbolista.

❗️Deco tuvo dudas sobre renovar el contrato de Christensen debido a sus lesiones, pero el club hizo una oferta como gesto de buena voluntad por parte de Joan Laporta.



La pelota está ahora en el tejado del jugador. Tiene una oferta de renovación por un año y ahora debe decidir.… pic.twitter.com/YseQ5JrYNz — FCB PRIME (@fcbisprime) May 15, 2026

Con 30 años todavía siente que puede competir al máximo nivel y seguramente quiere sentirse importante. El problema es que ahora mismo parece complicado que eso ocurra en el Barça de Flick. En las últimas jornadas ya quedó bastante claro. Incluso después de recuperarse físicamente, Christensen prácticamente no tuvo protagonismo y se quedó sin minutos en partidos importantes. Eso dentro del fútbol suele enviar un mensaje bastante evidente.

La Premier y otros clubes siguen atentos

Mientras el Barça espera una respuesta definitiva, varios equipos europeos observan muy atentos toda esta situación. Especialmente en Inglaterra, donde Christensen sigue teniendo bastante cartel después de su etapa en el Chelsea FC. También han aparecido rumores relacionados con el Inter Milan y otros clubes que buscan centrales con experiencia internacional. La realidad es que ofertas no le van a faltar.

Aunque las lesiones hayan complicado muchísimo sus últimos años, sigue siendo un futbolista con buena salida de balón, experiencia en grandes escenarios y personalidad para competir. Ahora la decisión final está en sus manos. Puede quedarse en el Barça aceptando un rol secundario o buscar un nuevo proyecto donde vuelva a sentirse importante.

Dentro del club nadie le cerrará la puerta de mala manera. Al contrario. Hay mucho respeto hacia él y hacia lo que ha aportado desde que llegó en 2022. Pero también existe la sensación de que el equipo está entrando en una nueva etapa y que algunas piezas del vestuario van a tener que asumir cambios difíciles.