El nombre de Roony Bardghji , su irrupción en la Supercopa de España y el interés del Liverpool han agitado el mercado. El joven talento del FC Barcelona ha pasado en días de promesa a protagonista absoluto.

La actuación de Roony Bardghji en la Supercopa de España ha marcado un antes y un después. El joven extremo fue una de las grandes sorpresas del torneo tras ser alineado como titular por Hansi Flick en el duelo ante el Athletic Club. Una apuesta valiente que encontró recompensa inmediata: Bardghji firmó un gol y dos asistencias, dejando sensaciones excelentes tanto a nivel individual como colectivo.

Su actuación no pasó desapercibida. Desborde, personalidad, capacidad para decidir en los últimos metros y una madurez impropia de su edad convirtieron al sueco en uno de los nombres propios del partido. En el FC Barcelona la satisfacción fue total. El cuerpo técnico valoró especialmente su impacto en un escenario de máxima exigencia, mientras que desde el vestuario se destacó su descaro y su facilidad para asumir responsabilidades.

Roony Bardghji vs Athletic Clubpic.twitter.com/NBBm4qr9Ks — 🕊️ (@MagicalXavi) January 7, 2026

La Supercopa ha servido como escaparate perfecto. En un contexto de alta visibilidad mediática, Bardghji confirmó que no se trata solo de una promesa, sino de un futbolista capaz de marcar diferencias en partidos grandes. Desde ese momento, su nombre empezó a circular con fuerza en los despachos de media Europa.

El Liverpool entra en escena con una oferta millonaria

Liverpool FC

Mohamed Salah

El rendimiento del extremo no tardó en tener consecuencias. Elha puesto sus ojos en Roony Bardghji y ya valora seriamente una. El club inglés busca un relevo de garantías para, cuyo futuro apunta a lael próximo verano.

En Anfield consideran que Bardghji encaja en el perfil que necesitan: joven, explosivo, con margen de crecimiento y capaz de adaptarse a la intensidad de la Premier League. La directiva ‘red’ entiende que adelantarse ahora puede ser clave para evitar una subasta futura si el jugador mantiene este nivel en LaLiga y en competiciones europeas.

🚨 BREAKING: Liverpool launch £40m+ bid for Barcelona’s Roony Bardghji.



The 20-year-old winger, dubbed “the next Yamal,” is seen as Salah’s potential successor. pic.twitter.com/qyslFYDNZ9 — ALK (@Messi_la_pulgaa) January 8, 2026

Para el Barça, la situación es delicada. El club atraviesa un contexto económico complejo y una oferta de ese calibre no pasa desapercibida. Ingresar 50 millones aliviaría las cuentas, pero también supondría desprenderse de uno de los talentos más ilusionantes del proyecto actual. El debate ya está sobre la mesa.

Decisión estratégica para el Barça y un futuro abierto

Desde el entorno azulgrana insisten en la calma. Bardghji es una pieza en crecimiento y Flick confía plenamente en su progresión. El técnico alemán ve en él un jugador diferencial para el presente y el futuro, alguien que puede marcar una época si se gestiona bien su evolución. Sin embargo, el interés del Liverpool y la magnitud de la cifra obligan a reflexionar.

El futbolista, por su parte, mantiene un perfil bajo. Centrado en el día a día, es consciente de que su nombre está en boca de todos tras su actuación en la Supercopa. El mercado de fichajes apenas comienza a moverse, pero su caso ya se ha convertido en uno de los más seguidos. Roony Bardghji ha pasado de ser una apuesta interna a convertirse en una de las piezas más codiciadas del momento. Con 50 millones sobre la mesa y grandes clubes atentos, su futuro promete ser uno de los grandes focos informativos del mercado. La locura ya está desatada.