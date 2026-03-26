Roony Bardghji lo deja claro: o cambia la situación o se irá del Barça

El futuro de Roony Bardghji en el FC Barcelona empieza a generar dudas. El joven talento pide más minutos a Hansi Flick en plena lucha por hacerse un hueco.

Una promesa que busca su sitio en el Barça

La llegada de Roony Bardghji al FC Barcelona generó ilusión en el entorno azulgrana. Considerado como una de las grandes promesas del fútbol europeo, su fichaje respondía a la apuesta del club por el talento joven y el futuro. Sin embargo, su realidad actual no está siendo la esperada.

El atacante apenas ha contado con minutos en LaLiga y en otras competiciones, una situación que empieza a pesar en su desarrollo. La competencia en su posición es feroz. Jugadores como Lamine Yamal y Raphinha ocupan un papel protagonista en el esquema de Hansi Flick, lo que limita las oportunidades del joven futbolista.

A pesar de ello, cada vez que Bardghji ha tenido la oportunidad de jugar, ha dejado destellos de su calidad. Su desborde, su capacidad ofensiva y su personalidad sobre el campo han convencido a parte de la afición, que empieza a pedir más protagonismo para él. El propio jugador no ha escondido su ilusión por vestir la camiseta del Barça. “Siempre ha sido mi sueño jugar en el FC Barcelona”, ha reconocido en varias ocasiones. Pero ese sueño también necesita continuidad para consolidarse.

Un mensaje claro a Flick: quiere más minutos

La situación ha llegado a un punto en el que el propio Roony Bardghji ha decidido dar un paso al frente. Sin polémicas, pero con claridad, el jugador ha dejado entrever que necesita más protagonismo.

“Soy paciente, pero creo que merezco más minutos”, sería la idea que resume su postura. Un mensaje directo, aunque medido, dirigido al cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick.

En el fútbol actual, el tiempo es clave, especialmente para los jugadores jóvenes. La falta de continuidad puede frenar la progresión de cualquier talento, y Bardghji es consciente de ello. Por eso, su intención no es generar conflicto, sino encontrar una solución.

Desde el entorno del FC Barcelona, se entiende la situación como parte del crecimiento natural de un jugador joven. Sin embargo, también son conscientes de que mantener motivados a estos perfiles es fundamental para el futuro del club. La decisión final está en manos de Flick. El técnico alemán deberá encontrar el equilibrio entre rendimiento inmediato y apuesta por el talento joven.

🚨🗣️ Roony Bardghji: “La verdad es que no he jugado mucho. Tengo paciencia, pero también mucha confianza en mí mismo y creo que merezco jugar más. Esto es fútbol. Siento el máximo respeto por mis maravillosos compañeros que estuvieron en el #Barça durante mucho tiempo. Siempre ha… pic.twitter.com/MTH2Cm74HH — FCBInformatiu (@FCBInformatiu) March 25, 2026

Un futuro en juego si no hay cambios

El escenario es claro: si la situación no cambia, el futuro de Roony Bardghji en el FC Barcelona podría dar un giro importante. El jugador no descarta buscar minutos en otro equipo si no encuentra el espacio necesario para crecer.

En el mercado de fichajes, este tipo de situaciones suelen resolverse con cesiones o incluso traspasos. Equipos de LaLiga y de otras ligas europeas podrían ver en Bardghji una oportunidad para incorporar a un talento con mucho potencial. El Barça, por su parte, deberá tomar una decisión estratégica. Dejar salir a un jugador con proyección siempre implica un riesgo, especialmente si termina explotando en otro club.

Por ahora, todo está en una fase inicial. No hay ruptura ni conflicto abierto, pero sí una advertencia clara. Bardghji quiere triunfar en el Barça, pero también necesita sentir que tiene un papel dentro del equipo. El tiempo dirá si Hansi Flick le abre la puerta o si, por el contrario, el joven talento decide buscar su camino lejos del Camp Nou.