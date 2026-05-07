Salida inesperada en el Camp Nou: El Arsenal aparece con fuerza para llevarse a un crack azulgrana

El futuro de Marcus Rashford vuelve a agitar el mercado europeo. El delantero inglés ha recuperado protagonismo en el FC Barcelona, pero la amenaza del Arsenal empieza a crecer seriamente.

Rashford convence en el Barça… pero el futuro sigue abierto

Marcus Rashford ha conseguido darle la vuelta a una situación que hace apenas unos meses parecía muy complicada. Su llegada al FC Barcelona generó dudas por su irregular etapa en el Manchester United F.C., pero el atacante inglés ha respondido sobre el césped con rendimiento, personalidad y números importantes.

El delantero acumula 13 goles y 12 asistencias en 46 partidos, unas cifras que han reforzado su valor dentro de la plantilla azulgrana. Su velocidad, capacidad para romper líneas y facilidad para aparecer en momentos decisivos le han convertido en un recurso muy útil para el esquema ofensivo de Hansi Flick.

Sin embargo, su continuidad sigue siendo una incógnita. En el Camp Nou consideran que Rashford ha cumplido deportivamente, pero el problema vuelve a ser económico. La opción de compra ronda los 30 millones de euros y, aunque no parece una cantidad imposible para el mercado actual, el límite salarial y la situación financiera del Barça siguen condicionando cualquier movimiento.

La intención inicial del club sería prolongar la relación mediante una nueva cesión, pero desde Inglaterra el mensaje es muy distinto. El Manchester United quiere vender al jugador este verano y aprovechar el buen rendimiento mostrado en Barcelona para cerrar una operación definitiva.

Mikel Arteta entra en escena

En medio de las dudas del Barcelona ha aparecido un nuevo protagonista dispuesto a aprovechar la situación: el Arsenal F.C.. El conjunto dirigido por Mikel Arteta sigue buscando reforzar su ataque y Rashford vuelve a estar entre los nombres que más gustan en Londres.

El técnico español considera que el internacional inglés encaja perfectamente en su modelo de juego. El Arsenal busca más profundidad ofensiva, desequilibrio por banda y capacidad para atacar espacios en transiciones rápidas. Rashford ofrece precisamente ese perfil, además de conocer perfectamente la Premier League, algo que reduce mucho los riesgos de adaptación.

Dentro del club londinense creen que pueden tener una gran oportunidad si el FC Barcelona no consigue cerrar la compra rápidamente. El Arsenal no necesita precipitarse. Sabe que el Manchester United prioriza una venta y que el Barça sigue condicionado económicamente. La estrategia inglesa pasa por esperar el momento adecuado para entrar con fuerza en la operación. Mientras tanto, Rashford continúa centrado en terminar bien la temporada, aunque es consciente de que el próximo verano será decisivo para definir su futuro.

🚨 Arsenal are keeping tabs on Marcus Rashford’s situation, with his long-term future appearing increasingly uncertain at both Manchester United and Barcelona.



(Source: @ChrisWheelerDM) pic.twitter.com/KqImmr2udP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 7, 2026

El Barça teme perder a una pieza importante

Dentro del FC Barcelona existe preocupación por la posibilidad de quedarse sin uno de los futbolistas que mejor ha rendido en ataque durante la temporada. Rashford ha encontrado estabilidad, confianza y continuidad en el conjunto azulgrana, algo que parecía perdido en Old Trafford.

Además, el delantero también se siente cómodo en la ciudad y dentro del vestuario. El entorno deportivo ha favorecido claramente su recuperación futbolística y el jugador no vería con malos ojos continuar en Barcelona si las condiciones económicas lo permiten.

Pero el tiempo juega en contra del Barça. El Manchester United quiere resolver pronto la situación y no contempla otra cesión sencilla. Mientras tanto, el Arsenal aparece como una amenaza silenciosa que puede alterar completamente los planes azulgranas.

En el Camp Nou saben que perder a Rashford sería un golpe importante para el proyecto ofensivo. Y aunque todavía no hay una decisión definitiva, la sensación es que el mercado vuelve a colocar al FC Barcelona en una posición incómoda frente a los grandes clubes de la Premier League.