Samuel Umtiti señala al mejor centrocampista del momento, y no es Pedri

El FC Barcelona, el centro del campo y el debate sobre quién manda en la medular vuelven a escena. Con nombres como Pedri, Frenkie de Jong o Dani Olmo, la opinión de Samuel Umtiti no ha pasado desapercibida.

Un Barça lleno de talento en la medular

El Barça puede presumir de una de las plantillas más ricas en talento del fútbol europeo, especialmente en el centro del campo. La calidad, la técnica y la lectura del juego son señas de identidad que se repiten generación tras generación. En ese contexto, Pedri se ha consolidado como uno de los grandes referentes del equipo y del fútbol mundial.

El canario representa la pausa, la inteligencia táctica y la capacidad para aparecer en los momentos clave. A su lado, el club ha sumado perfiles complementarios como Dani Olmo, que aporta dinamismo, llegada y versatilidad, y la presencia constante de Frenkie de Jong, uno de los futbolistas más discutidos… y a la vez más determinantes del equipo.

Con tanto talento junto, el debate es inevitable: ¿quién es realmente el mejor centrocampista del Barça? Para muchos aficionados, la respuesta apunta directamente a Pedri. Sin embargo, una voz autorizada ha decidido romper esa percepción.

Umtiti se moja y sorprende

Samuel Umtiti, exfutbolista del FC Barcelona, conoce bien lo que significa competir al máximo nivel en el Camp Nou y convivir con grandes centrocampistas. En unas declaraciones recientes, el francés no dudó en señalar quién es, para él, el jugador más completo de la medular azulgrana. Y su elección no fue Pedri.

Para Umtiti, el mejor centrocampista del momento es Frenkie de Jong. Una afirmación que ha generado debate, pero que llega acompañada de argumentos muy claros desde el punto de vista futbolístico. “Es el jugador que puede hacerlo todo”, afirmó el central, destacando la polivalencia del neerlandés.

Umtiti explicó que De Jong puede rendir delante de la defensa, actuar como interior (8) e incluso adaptarse a distintos contextos tácticos si el equipo lo necesita. “Pero hay que saber cómo usarlo”, matizó, dejando entrever que su rendimiento depende mucho del sistema y del rol que se le asigne.

🚨🎙️| Samuel Umtiti, on Frenkie de Jong: “He’s the player who CAN DO EVERYTHING. You can play him in front of the defence, you can play him as an No.8, but you have to know how to use him. When you watch him in training, you think ‘Wow’. What he’s capable of giving you... for me,… pic.twitter.com/luYFPA2cl6 — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 15, 2026

“Cuando lo ves entrenar, piensas: guau”

Más allá de los partidos oficiales, Umtiti puso el foco en algo que pocas veces se ve desde fuera: los entrenamientos. “Cuando lo ves en los entrenamientos, piensas ‘guau’. Lo que es capaz de darte… para mí, es uno de los mejores”, aseguró. Una frase que resume la admiración que despierta Frenkie dentro del vestuario.

El francés destacó la capacidad del neerlandés para romper líneas, conducir el balón bajo presión y ofrecer soluciones constantes al equipo. En un Barça que busca equilibrio entre control y verticalidad, De Jong representa ese nexo que conecta defensa y ataque.

Las palabras de Umtiti no restan valor a Pedri ni al resto de centrocampistas, pero sí reabren un debate interesante. ¿Se mide al mejor por la influencia mediática, por los números o por lo que aporta al juego colectivo? Para el excentral azulgrana, la respuesta es clara. En un equipo lleno de talento, elegir siempre genera controversia. Pero cuando habla alguien que ha compartido vestuario y ha vivido el día a día, sus palabras pesan. Y esta vez, Samuel Umtiti ha señalado a Frenkie de Jong como el centrocampista total del Barça.