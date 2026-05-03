Se complica el futuro de Marcus Rashford en el FC Barcelona: la decisión ya está tomada

El Barça ya ha tomado una decisión con Rashford. Su rendimiento no ha convencido y el club mira hacia otras opciones en el mercado.

Una etapa que no ha cumplido las expectativas

La llegada de Marcus Rashford al FC Barcelona generó ilusión. El delantero inglés aterrizó en calidad de cedido con la intención de aportar velocidad, desborde y gol a un ataque que necesitaba variantes. Sobre el papel, su fichaje encajaba perfectamente en el proyecto.

Sin embargo, la realidad ha sido distinta. Su rendimiento no ha estado a la altura de lo esperado. A lo largo de la temporada, Rashford ha dejado destellos de calidad, pero sin continuidad. Le ha faltado regularidad, impacto en los partidos importantes y, sobre todo, cifras que justifiquen su incorporación.

En un club como el Barça, donde la exigencia es máxima, este tipo de rendimiento no pasa desapercibido. Y más cuando se trata de un jugador con un salario elevado y con expectativas altas desde el primer día.

🗣️Marcus Rashford: “¿Mi asistencia a Robert Lewandowski? El Barça me fichó para que ayudara a ganar títulos y eso intentaré hasta el final. Como dije, la Liga es un maratón, no un sprint, y ahora ya estamos cerca de llegar primeros al final”. #FCBarcelona pic.twitter.com/r01NUfsPTY — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) May 2, 2026

El Barça toma una decisión firme

Ante esta situación, la dirección deportiva ha sido clara: el FC Barcelona no ejecutará ninguna opción para quedarse con el jugador. La decisión ya está tomada y pasa por no continuar con Rashford más allá de su cesión.

El club considera que no ha dado el salto de calidad esperado y que su perfil no termina de encajar en lo que busca el equipo a medio plazo. Además, el contexto económico obliga a invertir con mayor precisión, priorizando jugadores que ofrezcan rendimiento inmediato.

Mientras tanto, el Manchester United ya trabaja en su futuro. El delantero inglés sigue teniendo mercado y podría formar parte de operaciones importantes, como el interés en Rafael Leão del AC Milan. Esto confirma que Rashford no entra en los planes del Barça y que su etapa en el club está cerca de finalizar.

El Barça busca nuevas soluciones en ataque

Con la salida de Rashford prácticamente decidida, el FC Barcelona ya trabaja en alternativas. El objetivo es claro: encontrar un jugador que aporte más regularidad, más gol y mayor impacto en el juego ofensivo.

El club quiere evitar errores del pasado y apostar por perfiles que encajen mejor en el sistema. La idea es construir un ataque equilibrado, capaz de competir al máximo nivel tanto en LaLiga como en Europa.

El caso de Rashford deja una lección clara: no siempre un gran nombre garantiza éxito. La adaptación, el rendimiento y la continuidad son claves en un equipo de élite. Ahora, el Barça mira hacia adelante. Con decisiones tomadas y el mercado por delante, el club busca dar un paso más en su proyecto.