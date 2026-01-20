Se despide del Manchester City para llegar al Barça: Hansi Flick está encantado

El mercado de fichajes empieza a agitarse y el nombre de Bernardo Silva vuelve a situarse en el centro del foco. El FC Barcelona sigue atento a su situación tras confirmarse que esta será su última temporada en el Manchester City.

El adiós de Bernardo Silva al Manchester City ya está decidido

La etapa de Bernardo Silva en el Manchester City entra en su recta final. Así lo ha confirmado El Chiringuito, asegurando que el centrocampista portugués abandonará el club inglés al término de la presente temporada. Un adiós silencioso, pero cargado de significado, para uno de los futbolistas más fiables del proyecto de Pep Guardiola.

Durante sus años en el City, Bernardo Silva se ha convertido en una pieza clave gracias a su versatilidad táctica. Ha rendido como interior, extremo, falso lateral e incluso en posiciones más retrasadas, siempre con el mismo compromiso y nivel competitivo. Su capacidad para adaptarse a cualquier rol, sin bajar prestaciones, le ha ganado el respeto del vestuario y de la afición.

Sin embargo, el futbolista considera que ha llegado el momento de cerrar ciclo. Tras conquistar títulos en la Premier League, brillar en Champions League y ser protagonista en las grandes noches europeas, Bernardo Silva busca un nuevo reto deportivo. Y ahí es donde aparece el Barça.

El Barça se posiciona y Flick da luz verde

El FC Barcelona lleva tiempo siguiendo la situación del internacional portugués. La clave está en su condición de agente libre, una oportunidad de mercado que encaja a la perfección con la delicada situación económica del club azulgrana. Incorporar a un futbolista de su nivel sin pagar traspaso es una operación estratégica difícil de ignorar.

El nuevo entrenador del Barça, Hansi Flick, está encantado con la posibilidad. El técnico alemán valora especialmente el perfil de Bernardo Silva: experiencia al máximo nivel, inteligencia táctica, liderazgo silencioso y una ética de trabajo incuestionable. Flick considera que su llegada elevaría el nivel competitivo del centro del campo y aportaría soluciones inmediatas.

Además, su estilo encaja con la idea de fútbol asociativo que busca el Barça. Bernardo no solo aporta calidad técnica, sino también orden, sacrificio defensivo y lectura del juego, cualidades muy valoradas por el cuerpo técnico. En un vestuario joven, su figura podría convertirse en un referente dentro y fuera del campo.

Una oportunidad de mercado que el Barça no quiere dejar escapar

Desde la dirección deportiva azulgrana se trabaja con discreción, pero con convicción. La salida confirmada de Bernardo Silva del Manchester City ha activado movimientos internos y contactos preliminares. El jugador ve con buenos ojos un regreso a LaLiga, una competición que conoce bien y en la que siempre ha mostrado interés por vestir la camiseta del Barça.

El principal desafío será el salario, aunque el hecho de llegar como agente libre facilita la negociación. El club confía en encontrar una fórmula viable que permita cerrar una operación de alto impacto sin comprometer la estabilidad financiera. Si no hay giros inesperados, el adiós de Bernardo Silva al Manchester City podría convertirse en una de las grandes noticias del próximo mercado. El Barça está preparado, Hansi Flick da el visto bueno y el contexto invita al optimismo. Una despedida en Inglaterra que puede marcar el inicio de una nueva etapa en el Camp Nou.