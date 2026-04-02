Se encienden las alarmas: un amigo de Gavi prepara su adiós del Barça

El FC Barcelona ya empieza a moverse en el mercado de fichajes ante posibles cambios en la plantilla. Gavi es consciente de lo que está ocurriendo dentro del vestuario. Y el futuro de Marc Casadó comienza a generar dudas.

Un canterano que empieza a mirar fuera

En el FC Barcelona, la cantera siempre ha sido una seña de identidad. Pero no todos los talentos encuentran el espacio que necesitan en el primer equipo. Es el caso de Marc Casadó, cuyo futuro empieza a alejarse del club azulgrana.

El centrocampista, formado en La Masia y considerado durante años una de las promesas del fútbol base, se encuentra en un momento decisivo de su carrera. A pesar de haber demostrado su calidad en los minutos que ha tenido, la competencia en el centro del campo del Barça es enorme.

En un equipo donde jugadores consolidados ocupan posiciones clave, hacerse un hueco no es sencillo. Y en este contexto, la falta de continuidad empieza a pesar. Casadó quiere jugar, quiere crecer y necesita minutos para hacerlo. Su situación no pasa desapercibida dentro del vestuario. Jugadores como Gavi, con quien compartió etapas en las categorías inferiores, conocen de primera mano su talento y su evolución. Por eso, la posibilidad de su salida genera cierto impacto interno.

Arabia Saudí entra en escena

El factor que puede acelerar su salida es económico. Desde Arabia Saudí han llegado propuestas muy atractivas para el jugador. La Saudi Pro League sigue creciendo y busca incorporar talento joven procedente de Europa.

Casadó ve en esta opción una oportunidad. No solo desde el punto de vista económico, sino también deportivo. En ese contexto, podría asumir un rol protagonista que ahora mismo no tiene garantizado en el Barça.

La decisión no es sencilla. Salir del club donde se ha formado siempre implica un cambio importante. Pero también puede ser el paso necesario para dar continuidad a su carrera. Desde el entorno del jugador no se descarta ningún escenario. El interés es real y las conversaciones podrían intensificarse en las próximas semanas.

❗️Marc Casadó's departure in the summer is highly likely.



The player is now considering a move to Saudi Arabia.



— @diarioas pic.twitter.com/97bfeb6lXh — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 1, 2026

El Barça valora una salida estratégica

En el club azulgrana, la situación se analiza con pragmatismo. Aunque valoran el talento de Casadó, también son conscientes de la necesidad de equilibrar la plantilla y ofrecer oportunidades reales a los jugadores.

Una posible salida podría beneficiar a todas las partes. El Barça podría ingresar una cantidad interesante, mientras que el jugador encontraría el protagonismo que busca. Hansi Flick, centrado en construir un equipo competitivo, prioriza el rendimiento inmediato. Y en ese contexto, las oportunidades para algunos perfiles quedan reducidas.

El caso de Casadó refleja una realidad cada vez más habitual en el fútbol moderno: el talento no siempre garantiza minutos. Y cuando estos no llegan, el mercado aparece como una solución. El verano será clave. Y lo que hoy es una posibilidad, mañana puede convertirse en una realidad.