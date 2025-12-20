Simeone se lo dice claro a Lamine Yamal: "Yo quiero a..."

En el fútbol actual, los mensajes no siempre se lanzan con nombres propios, pero se entienden igual. Diego Pablo Simeone es un técnico que rara vez habla por hablar, y cuando señala un perfil concreto, suele ser porque encaja con su idea de equipo. En este caso, el Cholo también ha mirado hacia el FC Barcelona, pero no hacia su gran joya. No es Lamine Yamal quien despierta su interés. El nombre que realmente está sobre la mesa es otro.

Simeone mira al Barça, pero no a su estrella

El Atlético de Madrid ha puesto el foco en Marcus Rashford, atacante que actualmente juega cedido en el FC Barcelona procedente del Manchester United. El inglés llegó a la Ciudad Condal con la intención de ser protagonista, pero el contexto ha cambiado rápidamente.

La recuperación de piezas clave en el ataque azulgrana y las decisiones de Hansi Flick han reducido su presencia en el once. Rashford ha pasado a un segundo plano que no encaja con su estatus ni con su momento profesional. A sus 28 años, se siente en plena madurez futbolística y no quiere vivir una temporada más desde la incertidumbre.

Ahí es donde aparece Simeone. El técnico argentino valora su potencia, su capacidad para romper líneas y su versatilidad ofensiva. En el Metropolitano creen que podría aportar una verticalidad que el equipo ha echado en falta en determinados tramos de la temporada.

Un proyecto donde Rashford sea protagonista

Desde el Atlético de Madrid ya se han producido los primeros contactos para conocer las condiciones de una posible operación de cara al próximo verano. En el Barça existen dudas serias sobre ejecutar la opción de compra, situada en torno a los 30 millones de euros, principalmente por el impacto salarial. Joan Laporta y la dirección deportiva no lo ven claro.

Rashford, por su parte, tiene una prioridad muy definida: quiere un proyecto donde sea eje del ataque, no un recurso puntual. Simeone estaría dispuesto a ofrecérselo. De hecho, según la prensa británica, el Cholo ya habría trasladado a Enrique Cerezo que considera este fichaje estratégico para el futuro del club.

Además, el contexto ayuda. El nuevo entrenador del United, Rúben Amorim, no cuenta con el jugador, y el club inglés prefiere una salida fuera de la Premier League. Permanecer en LaLiga seduce al atacante, y Madrid aparece como una oportunidad de reivindicación.