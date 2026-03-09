Sorpresa con Marc Bernal: Hansi Flick desvela el verdadero motivo de su cambio

El cambio de Marc Bernal durante el partido entre el Athletic Club y el FC Barcelona generó muchas dudas entre los aficionados. La decisión de Hansi Flick sorprendió especialmente porque el joven centrocampista estaba firmando una actuación sólida en el centro del campo azulgrana. Sin embargo, el propio entrenador ha aclarado después del encuentro que la sustitución no tuvo nada que ver con cuestiones tácticas.

Un cambio inesperado que encendió las alarmas

El partido disputado en San Mamés fue uno de esos encuentros intensos que suelen marcar el ritmo de la temporada en LaLiga. El Barcelona sabía que se enfrentaba a un rival complicado como el Athletic Club, un equipo que siempre exige mucho en su estadio. Durante la primera parte, Marc Bernal volvió a demostrar por qué se ha ganado la confianza del cuerpo técnico. El joven centrocampista ha ido creciendo partido a partido y se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la temporada para el Barça.

Su capacidad para recuperar balones, su tranquilidad con el balón en los pies y su lectura del juego le han permitido ganar protagonismo en el equipo. Muchos analistas destacan su madurez a pesar de su juventud. Por eso, cuando el jugador no regresó al campo tras el descanso, la sorpresa fue evidente. El técnico decidió introducir a Pedri, mientras que Marc Casadó continuó sobre el terreno de juego.

El movimiento llamó la atención porque, en principio, Casadó parecía estar por detrás de Bernal en las preferencias del entrenador. Además, el partido todavía estaba abierto y cualquier detalle podía ser decisivo.

Flick aclara el motivo de la sustitución

Tras el partido, Hansi Flick fue preguntado directamente por la decisión de sustituir a Marc Bernal. El entrenador quiso aclarar rápidamente que el cambio no respondía a un ajuste táctico ni a una cuestión de rendimiento. Según explicó el técnico alemán, el futbolista sufrió problemas estomacales durante el encuentro. Esta situación provocó que el cuerpo técnico optara por no arriesgar y darle descanso en el segundo tiempo.

La decisión se tomó pensando tanto en la salud del jugador como en el calendario exigente que tiene el Barcelona en las próximas semanas. Flick prefirió evitar cualquier riesgo que pudiera empeorar el estado del centrocampista.

🚨 No serious injury for Marc Bernal as Barcelona midfielder only suffered stomach problems.



He’s expected to be available next week, reports Diario AS. pic.twitter.com/8SSoXzWkP3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2026

Pensando en el próximo partido europeo

A pesar del susto inicial, todo apunta a que Marc Bernal estará disponible para el próximo compromiso del equipo. El Barcelona se prepara para un partido importante en la Champions League frente al Newcastle United, correspondiente a la ida de los octavos de final. El cuerpo técnico considera que el centrocampista podría volver a la titularidad en ese encuentro, especialmente teniendo en cuenta la baja de Frenkie de Jong, quien podría ser uno de sus principales competidores en esa posición.

En los últimos partidos, Bernal ha demostrado que puede asumir responsabilidades importantes en el centro del campo. Su rendimiento ha convencido tanto al entrenador como a la afición. Por eso, si su estado físico lo permite, todo indica que volverá a tener un papel importante en el próximo compromiso europeo del Barcelona.

El episodio vivido en San Mamés deja una conclusión clara: el cambio de Marc Bernal no fue una decisión técnica, sino una medida preventiva. Y si algo ha demostrado el joven futbolista en esta temporada es que cada vez que tiene minutos, responde con personalidad y calidad sobre el terreno de juego.