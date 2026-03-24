Sorpresa en el Barça: la condición secreta que decidirá el futuro de Joao Cancelo

El FC Barcelona define el futuro de Joao Cancelo en pleno mercado de fichajes. Su continuidad dependerá de una condición clave vinculada a su salida del Al Hilal.

Cancelo convence a Flick y gana peso en el proyecto

El nombre de Joao Cancelo vuelve a situarse en el centro de la planificación deportiva del FC Barcelona. Lo que en un principio parecía una incorporación circunstancial ha terminado por convertirse en una pieza importante dentro del esquema del equipo. Su rendimiento ha ido de menos a más, hasta consolidarse como un jugador fiable en momentos clave de la temporada.

El técnico azulgrana, Hansi Flick, ha sido uno de los grandes valedores del lateral portugués. Su polivalencia, capaz de actuar en ambas bandas, y su aportación ofensiva han encajado perfectamente en la idea de juego del Barça. En partidos exigentes de LaLiga y competiciones europeas, Cancelo ha ofrecido soluciones tácticas que han marcado diferencias. Además, su rápida adaptación al vestuario ha sido otro factor determinante. El jugador ya conocía el entorno del club, lo que ha facilitado su integración desde el primer momento. En el Camp Nou, su nombre ya genera consenso: es un perfil que suma, tanto dentro como fuera del campo.

Con este contexto, la continuidad de Joao Cancelo no solo está sobre la mesa, sino que es una opción real que el club contempla seriamente. Sin embargo, no todo depende del rendimiento deportivo.

El Al Hilal, la clave que lo cambia todo

El principal obstáculo para que Joao Cancelo continúe en el FC Barcelona no está en Barcelona, sino en Arabia Saudí. El jugador pertenece al Al Hilal, club que mantiene sus derechos y cuya posición será determinante en la operación.

Aunque el conjunto saudí no cuenta con el lateral para su proyecto, su salida no será automática. La inversión realizada en su momento obliga a encontrar una fórmula que satisfaga a todas las partes. Aquí es donde aparece la llamada “condición secreta” del Barça.

Desde la dirección deportiva lo tienen claro: Joao Cancelo solo seguirá si llega con la carta de libertad. Es decir, el club azulgrana no contempla pagar traspaso alguno en este contexto económico. Esta exigencia obliga al jugador a negociar directamente con el Al Hilal su desvinculación, un proceso complejo que puede implicar renuncias económicas importantes. El futbolista, consciente de la situación, estaría dispuesto a hacer un esfuerzo. No es la primera vez que Cancelo prioriza el proyecto deportivo por encima del dinero, y su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel en LaLiga juega a favor del Barça.

🚨💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Barcelona will attempt to sign João Cancelo on a permanent basis this summer — but only if he agrees to terminate his contract with Al-Hilal. 🇵🇹🔵🔴



The Portuguese defender has one year left on his deal in Saudi Arabia, and Barça are not willing to pay any… pic.twitter.com/yNUELM8vrb — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 23, 2026

Las condiciones del Barça y un futuro en juego

Más allá de su salida del Al Hilal, el FC Barcelona ha establecido una segunda condición clave: la reducción salarial. La política económica del club obliga a ajustar las fichas de los jugadores, y Joao Cancelo no es una excepción.

El Barça valora positivamente su compromiso y su rendimiento, pero no está dispuesto a romper su estructura salarial. A cambio, el club le ofrecería estabilidad con un contrato de dos temporadas, una propuesta que encaja con el momento actual del jugador. A sus 31 años, Cancelo busca continuidad, protagonismo y competir al máximo nivel de cara a futuras citas internacionales. Permanecer en el Barça le permitiría mantener ese nivel competitivo en una liga exigente como LaLiga.

Mientras tanto, la dirección deportiva no pierde de vista otras opciones en el mercado de fichajes, aunque el portugués parte con ventaja. Su conocimiento del club, su rendimiento reciente y su encaje en el sistema le sitúan un paso por delante.

El desenlace dependerá de las próximas semanas, pero la hoja de ruta está marcada. Si se cumplen las condiciones, Joao Cancelo seguirá vistiendo la camiseta del FC Barcelona. Si no, el club buscará alternativas. El futuro está abierto, pero la decisión ya tiene reglas claras.