Sueña con jugar en el Barça y ya aparece como el relevo perfecto de Julián Álvarez

El FC Barcelona continúa trabajando para reforzar su plantilla de cara a una temporada en la que volverá a competir por todos los títulos. La dirección deportiva mantiene varias operaciones abiertas y estudia diferentes perfiles para mejorar el nivel del equipo sin perder de vista la situación económica del club. La prioridad sigue siendo encontrar un delantero que pueda marcar diferencias, aunque cada movimiento dependerá de cómo evolucionen las negociaciones durante las próximas semanas.

En los despachos del Spotify Camp Nou saben que el mercado cambia de un día para otro. Todo puede cambiar en cuestión de horas y en el Barça no quieren que nada salga mal. Por ese motivo, el Barça trabaja con varios nombres sobre la mesa y no quiere depender de una única alternativa para reforzar el ataque.

La apuesta del club sigue siendo incorporar un jugador capaz de ofrecer rendimiento inmediato, pero también con margen para convertirse en una pieza importante del proyecto durante los próximos años. El objetivo es encontrar un perfil que encaje tanto en el apartado deportivo como en el económico, una condición que marcará todas las decisiones que tome la dirección deportiva en este mercado.

Aunque el gran objetivo continúa siendo Julián Álvarez, en el Barça son conscientes de que la negociación no será sencilla. El Atlético de Madrid mantiene una posición firme y eso obliga al club azulgrana a preparar diferentes escenarios por si finalmente la operación no llega a buen puerto.

El Barça ya tiene preparada una alternativa

Entre las opciones que maneja la dirección deportiva hay un delantero que lleva tiempo esperando una oportunidad para jugar en España. Su prioridad pasa por vestir la camiseta del Barcelona y, de hecho, ha rechazado otras propuestas mientras espera que el club azulgrana decida si da el paso definitivo. Su nombre ha ido ganando fuerza en las últimas semanas gracias a una situación de mercado que pocos esperaban hace apenas unos meses.

Se trata de Dusan Vlahovic. El delantero serbio ha quedado libre tras finalizar su etapa en la Juventus y ya ha sido ofrecido al Barcelona. Hoy por hoy, el Barça no ha ido más allá de un primer acercamiento. Deco tiene informes positivos sobre Vlahovic y conoce de primera mano las condiciones que plantea su entorno, pero la prioridad continúa siendo Julián Álvarez. Si esa operación termina cayéndose, el delantero serbio volverá a entrar en escena. El inconveniente sigue siendo el mismo: su salario está lejos de encajar en los actuales límites económicos del club.

Mientras tanto, otros equipos también intentan convencer al internacional serbio. El Besiktas ya le ha presentado una oferta importante, aunque el jugador ha decidido esperar antes de tomar una decisión. Su intención es seguir compitiendo al máximo nivel y considera que LaLiga sería el destino ideal para dar un nuevo paso en su carrera. Esa preferencia mantiene vivo el interés del Barça, que sabe que podría convertirse en una oportunidad de mercado si las condiciones terminan siendo favorables.

Por ahora, todas las miradas siguen puestas en Julián Álvarez. Sin embargo, en las oficinas del club no quieren quedarse sin margen de reacción si la operación se bloquea definitivamente. Vlahovic aparece como una de las alternativas mejor valoradas y su deseo de vestir la camiseta azulgrana podría convertirse en un factor importante si el mercado obliga al Barcelona a cambiar de estrategia durante las próximas semanas.