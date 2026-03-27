Todo o nada: el Barça activa el fichaje del sustituto de Lewandowski

El FC Barcelona ya planifica su futuro sin Lewandowski y apunta al mercado en busca de un ‘9’. Osimhen se convierte en el gran objetivo.

El Barça asume el cambio y busca un nuevo líder ofensivo

En el FC Barcelona hay una sensación cada vez más clara: el ciclo de Robert Lewandowski se acerca a su final. El delantero polaco ha sido una pieza clave en el equipo durante las últimas temporadas, pero el paso del tiempo y la exigencia del fútbol de élite han llevado al club a pensar en el relevo.

La dirección deportiva, junto al cuerpo técnico de Hansi Flick, considera que reforzar la delantera es una prioridad absoluta en el próximo mercado de fichajes. El objetivo es claro: incorporar un delantero centro que pueda liderar el ataque y marcar diferencias en LaLiga y en la Champions League. En este escenario, el nombre que más fuerza ha ganado es el de Victor Osimhen. El atacante nigeriano reúne las características que busca el Barça: potencia, velocidad, capacidad goleadora y presencia en el área.

El club entiende que necesita un cambio generacional en la posición de ‘9’. No se trata solo de sustituir a Lewandowski, sino de dar un salto competitivo que permita al equipo volver a dominar en Europa.

Osimhen, el elegido para liderar el nuevo proyecto

El perfil de Victor Osimhen encaja perfectamente en lo que busca el FC Barcelona. A sus 27 años, el delantero se encuentra en plena madurez futbolística y ha demostrado ser uno de los atacantes más determinantes del panorama internacional.

Su capacidad para atacar espacios, su potencia física y su instinto goleador lo convierten en un delantero diferencial. En el Barça valoran especialmente su rendimiento en partidos importantes, un aspecto clave para competir al máximo nivel. Además, su perfil contrasta con el de Lewandowski, lo que permitiría al equipo variar su estilo ofensivo. Con Osimhen, el Barça ganaría profundidad, velocidad y una mayor capacidad para romper defensas cerradas.

En paralelo, el rendimiento irregular de otros jugadores como Ferran Torres ha reforzado la idea de que el equipo necesita un delantero titular indiscutible. La apuesta por Osimhen no es casual, sino una decisión estratégica.

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Un fichaje complejo que exige un gran esfuerzo

El principal obstáculo para el FC Barcelona será el económico. El fichaje de Victor Osimhen no será sencillo y requerirá una inversión importante, algo que el club deberá gestionar con cuidado.

Aun así, en el Barça están dispuestos a hacer un esfuerzo significativo. Consideran que la llegada de un delantero de este nivel es clave para competir por todos los títulos y devolver al equipo a la élite del fútbol europeo. La operación dependerá de varios factores: salidas en la plantilla, margen salarial y posibles negociaciones con el club de origen del jugador. Todo ello marcará el ritmo de una negociación que promete ser compleja.

El mensaje desde el club es claro: es el momento de apostar fuerte. El Barça quiere un nuevo referente ofensivo y está dispuesto a ir hasta el final para conseguirlo. El verano será decisivo. Y en el Camp Nou, ya saben que el próximo gran paso pasa por encontrar al heredero de Lewandowski.