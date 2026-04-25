Última hora sobre Lamine Yamal: su estado tras la lesión genera dudas

La preocupación crece en el entorno del FC Barcelona y la Selección Española. Lamine Yamal podría perderse lo que resta de temporada y su presencia en el Mundial no está asegurada.

Una lesión que cambia el final de temporada

La noticia ha caído como un jarro de agua fría. Lamine Yamal, una de las grandes revelaciones del fútbol europeo, ha sufrido una lesión que le obligará a parar en un momento clave del calendario.

Aunque el club no ha dado todos los detalles de forma oficial, las primeras informaciones apuntan a que el joven atacante podría decir adiós a lo que queda de temporada con el Barça. Una baja sensible en la recta final de LaLiga, donde el equipo se juega sus objetivos.

El futbolista venía siendo una pieza importante en el esquema ofensivo. Su desborde, su capacidad para generar peligro y su descaro lo habían convertido en un recurso clave. Por eso, su ausencia supone un golpe tanto deportivo como emocional para el equipo.

En el vestuario, la noticia también ha impactado. No solo por lo que aporta en el campo, sino por la energía que transmite. Lamine Yamal es uno de esos jugadores que contagian entusiasmo.

Lamine Yamal for club and country this season:



• 49 matches played

• 24 goals scored

• 20 assists provided



44G/A in 49 matches played. 🔥🔥 pic.twitter.com/EW36FbhbhZ — Goals Side (@goalsside) April 22, 2026

Un estado anímico que también preocupa

Más allá de lo físico, hay otro aspecto que preocupa: el estado emocional del jugador. Lamine Yamal, pese a su juventud, ha asumido una gran responsabilidad esta temporada. Y una lesión en este momento puede afectar también a su ánimo.

Fuentes cercanas al entorno del jugador apuntan a que no está pasando por su mejor momento. Es una situación normal en deportistas que ven frenada su progresión justo cuando están en un gran nivel.

El cuerpo técnico y el club están volcados en su recuperación, no solo desde el punto de vista médico, sino también psicológico. La idea es que el jugador se sienta arropado y pueda afrontar este proceso con tranquilidad. A sus 17 años, gestionar este tipo de situaciones no es sencillo. Por eso, el entorno será clave para que pueda volver más fuerte.

El Mundial, en el aire… pero con esperanza

La gran duda ahora está en el Copa Mundial de la FIFA. La lesión llega en un momento delicado y pone en riesgo su presencia en la cita internacional. Sin embargo, no todo está perdido. Los plazos de recuperación aún dejan una pequeña ventana de optimismo. Si la evolución es positiva, el jugador podría llegar a tiempo, aunque todo dependerá de cómo responda en las próximas semanas.

Desde la selección española siguen de cerca su situación. Lamine Yamal es uno de los nombres que estaban llamados a tener protagonismo, y su posible ausencia sería una pérdida importante.

Por ahora, el mensaje es de prudencia. No se quieren forzar los tiempos ni generar expectativas irreales. La prioridad es su recuperación total. El talento de Lamine Yamal no está en duda. Ahora, el reto es superar este momento complicado y volver al nivel que ha demostrado.