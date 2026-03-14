Un intocable de Hansi Flick en la cuerda floja: 60 millones y adiós

El mercado de fichajes empieza a calentar motores en el FC Barcelona. Con la temporada entrando en su recta final, en el club azulgrana ya se analizan posibles movimientos que podrían marcar el futuro de la plantilla.

El Barça empieza a preparar cambios para el próximo curso

Cuando una temporada entra en su tramo final, los grandes clubes europeos comienzan a planificar la siguiente campaña. El FC Barcelona no es una excepción. Mientras el equipo dirigido por Hansi Flick sigue luchando por sus objetivos deportivos en La Liga y en las competiciones europeas, en los despachos ya se analizan posibles salidas y movimientos en el mercado de fichajes.

La situación económica del Barça sigue obligando al club a estudiar cuidadosamente cada decisión. La entidad azulgrana continúa trabajando para equilibrar sus cuentas y cumplir con las restricciones financieras que han condicionado varias operaciones en los últimos años.

En este contexto, algunas salidas dentro de la plantilla empiezan a tomar forma. Una de las que más se comenta en el entorno del club es la de Robert Lewandowski. El delantero polaco, uno de los grandes referentes del ataque azulgrana en las últimas temporadas, podría estar viviendo sus últimos meses como jugador del FC Barcelona.

El veterano goleador ha sido una pieza importante desde su llegada, pero el club también empieza a pensar en el futuro del ataque. La planificación deportiva apunta a una renovación progresiva de la plantilla para los próximos años. Sin embargo, el caso de Lewandowski no es el único que genera debate dentro del club.

Frenkie de Jong aparece en el radar del mercado

Otro nombre que empieza a sonar con fuerza en el entorno del Barça es el de Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés ha sido uno de los futbolistas más importantes en el centro del campo azulgrana durante las últimas temporadas.

De Jong es considerado por muchos como uno de los jugadores más completos de la plantilla. Su capacidad para organizar el juego, conducir el balón y aportar equilibrio al equipo lo convierten en una pieza muy valiosa dentro del esquema del FC Barcelona. Además, Hansi Flick ha demostrado tener una gran confianza en el futbolista. En varias ocasiones el técnico ha destacado su importancia dentro del sistema de juego del equipo.

🚨 Transfer Update:

Frenkie de Jong could be on the move this summer.

FC Barcelona are reportedly open to selling the Dutch midfielder for around €60M + add-ons as the club looks to ease financial restrictions and balance the books.

💰 A big decision could be coming for Barça. pic.twitter.com/EtvjlIgXHt — CHIMAOBI 🐅 (@chimaobi_saint) March 14, 2026

A pesar de ello, el contexto económico del club podría provocar decisiones difíciles. Según diversas informaciones, el FC Barcelona estaría dispuesto a escuchar ofertas por el jugador si llegan propuestas cercanas a los 60 millones de euros más variables. Esta posible operación estaría relacionada con la necesidad del club de generar ingresos para mejorar su situación financiera y facilitar futuras incorporaciones.

Una decisión difícil para el Barça

La posible salida de Frenkie de Jong no sería una decisión sencilla para el club. El futbolista es considerado uno de los jugadores más talentosos de la plantilla y un elemento importante dentro del proyecto deportivo del equipo. Sin embargo, en el fútbol moderno las decisiones económicas muchas veces tienen un peso importante en la planificación deportiva. Si el Barça recibiera una oferta importante, el club podría plantearse seriamente la venta del centrocampista.

La idea detrás de esta posible operación sería utilizar ese ingreso para reforzar otras posiciones de la plantilla y seguir construyendo un equipo competitivo para el futuro. Por ahora, el jugador sigue centrado en terminar la temporada al máximo nivel con el FC Barcelona. Pero como suele ocurrir cada verano en el fútbol europeo, el mercado de fichajes puede cambiar muchas cosas en muy poco tiempo.