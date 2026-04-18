¿Vedat Muriqi, opción real para el FC Barcelona?

El FC Barcelona analiza el mercado de fichajes en busca de un ‘9’. Vedat Muriqi emerge como alternativa ante las dificultades por cerrar grandes operaciones.

Un perfil necesario para complementar a Lewandowski

El FC Barcelona ya trabaja en la planificación de su delantera para la próxima temporada, con una idea clara: necesita un perfil que complemente a Robert Lewandowski. El delantero polaco sigue siendo la referencia ofensiva, pero el paso del tiempo y la exigencia del calendario obligan a gestionar mejor sus minutos.

El cuerpo técnico, liderado por Hansi Flick, busca un delantero que aporte algo diferente. No necesariamente una estrella mediática, sino un jugador capaz de ofrecer soluciones en partidos cerrados, especialmente cuando el equipo necesita juego directo o presencia en el área.

En este contexto, el nombre de Vedat Muriqi ha ganado fuerza. El delantero del RCD Mallorca encaja en ese perfil físico y competitivo que el Barça considera necesario para ampliar sus recursos ofensivos.

Muriqi, rendimiento y características que convencen

Vedat Muriqi está firmando una temporada destacada en LaLiga. Su capacidad goleadora, su juego aéreo y su presencia física lo han convertido en uno de los delanteros más eficaces del campeonato.

Con sus 1,94 metros de altura, el kosovar ofrece una alternativa muy distinta a lo que actualmente tiene el Barça. Es un jugador que sabe fijar centrales, ganar duelos por alto y generar peligro en centros laterales, una faceta que el equipo azulgrana ha echado en falta en determinados partidos.

Además, su experiencia en el fútbol español es un punto a favor. No necesitaría un periodo de adaptación, algo que el club valora especialmente en un contexto donde los resultados son inmediatos y la presión es constante. La dirección deportiva considera que podría asumir un rol complementario sin generar conflictos en el vestuario. Un perfil de rotación, pero con impacto real en el juego.

🚨🚨🌕| JUST IN: Barcelona are considering Vedat Muriqi as a low-cost option and have asked about his situation.



Despite a €40M release clause, he could leave for less.



[@monfortcarlos] pic.twitter.com/VuOIW2gUFx — Managing Barça (@ManagingBarca) April 17, 2026

Una opción viable dentro de un mercado complicado

El principal obstáculo para el FC Barcelona sigue siendo el económico. El club mantiene limitaciones financieras que condicionan cualquier operación en el mercado de fichajes. Por eso, nombres como Julián Álvarez, considerados prioritarios, resultan difíciles de alcanzar.

En ese escenario, alternativas como Muriqi ganan peso. Su cláusula de rescisión ronda los 40 millones de euros, pero en el Barça confían en que la cifra pueda ajustarse en función de la situación del Mallorca.

El club también maneja otras opciones, como Alexander Sørloth, con características similares. La decisión final dependerá de varios factores: el presupuesto disponible, las salidas en la plantilla y la evolución del mercado. Lo que está claro es que el Barça busca soluciones realistas. Y en ese contexto, Vedat Muriqi aparece como una opción seria, lejos del foco mediático pero con argumentos futbolísticos sólidos.