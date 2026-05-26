Xabi Alonso le hace un favor inesperado al Barça: el fichaje está muy cerca de cerrarse

En el Barça siguen trabajando en silencio para encontrar al delantero que pueda marcar el inicio de una nueva etapa ofensiva en el club. La salida de Robert Lewandowski obligará a tomar decisiones importantes y dentro de la dirección deportiva saben que necesitan un futbolista capaz de competir desde el primer día. Mientras tanto, en Inglaterra también se están produciendo cambios importantes. Xabi Alonso será el nuevo entrenador del Chelsea FC y su llegada puede terminar ayudando indirectamente al Barça en una operación que empieza a coger muchísima fuerza: la de João Pedro.

El Barça busca al nuevo líder de su ataque

Dentro del club azulgrana tienen claro que reemplazar a Lewandowski no será nada sencillo. Porque más allá de los goles, el delantero polaco ha sido una referencia ofensiva durante varias temporadas. Por eso Deco y la dirección deportiva llevan tiempo analizando diferentes perfiles para reforzar el ataque.

El gran sueño sigue siendo Julián Álvarez, pero la operación con el Atlético de Madrid parece cada vez más complicada por las enormes exigencias económicas. Ahí es donde João Pedro empieza a ganar muchísimo protagonismo.

El delantero brasileño gusta especialmente por su movilidad, su capacidad para asociarse y también por su facilidad para jugar en distintas posiciones ofensivas. Además, dentro del Barça consideran que todavía tiene muchísimo margen de crecimiento. Y eso encaja perfectamente con la idea de construir un proyecto más joven alrededor de jugadores con hambre competitiva.

La llegada de Xabi Alonso cambia muchas cosas en el Chelsea

En el Chelsea se prepara un nuevo proyecto con nuevos objetivos. El equipo blue ha acabado una temporada decepcionante y quieren cambiar de rumbo. Por eso la llegada de Xabi Alonso puede ser clave para el equipo. Xabi Alonos dará lo mejor se sí para conseguir todo lo posible con el Chelsea, pero para eso necesitara hacer cambios en la plantilla y conseguir un equipo competitivo.

🚨 Xabi Alonso’s arrival at Chelsea has not changed João Pedro’s plans. The Brazilian still wants Barça if the club decide to move for him.



João Pedro is expected to make his position clear internally when Barça contact Chelsea.



For now, there has still been no club-to-club… pic.twitter.com/VQah7VB7ua — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 26, 2026

Aunque João Pedro es un futbolista muy valorado en Londres, la realidad es que el Barça siente que ahora mismo existe una oportunidad real para intentarlo. Especialmente porque el jugador vería con muy buenos ojos jugar en el Camp Nou. De hecho, las conversaciones ya están bastante avanzadas. Hace apenas unos días, Deco viajó personalmente a Londres para reunirse con el entorno del delantero brasileño y las sensaciones fueron bastante positivas. João Pedro estaría muy ilusionado con la posibilidad de jugar en el Barça y convertirse en una pieza importante del nuevo proyecto ofensivo.

El gran problema sigue siendo el precio

La dificultad más grande para el Barça vuelve a ser económica. El Chelsea no tiene intención de regalar a uno de sus futbolistas más importantes. João Pedro viene de completar una temporada bastante sólida a nivel individual pese al mal rendimiento colectivo del equipo inglés. Dentro del club blue consideran que todavía puede convertirse en una estrella todavía mayor en los próximos años.

Por eso las cifras que empiezan a aparecer son muy elevadas. En Inglaterra incluso hablan de operaciones cercanas a los 100 millones de euros, una cantidad prácticamente imposible para el Barça actualmente. Dentro del club azulgrana creen que todavía pueden encontrar fórmulas alternativas para acercar posiciones. Especialmente si el jugador mantiene su deseo de vestir de azulgrana.

Mientras tanto, el Barça sigue moviéndose con cautela. Saben que necesitan acertar completamente con el delantero que sustituya a Lewandowski.