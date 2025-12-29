Ya está cerrado: Ter Stegen dice adiós al Barça y ya tiene nuevo equipo

El mercado de invierno deja uno de los movimientos más llamativos de la temporada en LaLiga. Marc-André Ter Stegen pone fin a su etapa actual en el FC Barcelona y se prepara para iniciar un nuevo capítulo lejos del Camp Nou. Tras semanas de rumores y negociaciones discretas, el portero alemán ya tiene destino: jugará en el Girona FC con el objetivo de volver a sentirse protagonista.

Un adiós necesario para volver a competir

La situación de Ter Stegen en el Barça había cambiado de forma radical en los últimos meses. La consolidación de Joan García como titular indiscutible dejó al alemán sin continuidad y sin el ritmo competitivo que exige una posición tan específica como la portería. Para un guardameta de su experiencia y jerarquía, pasar demasiados partidos en el banquillo no era una opción sostenible, según apunta Fichajes.net.

A sus 33 años, Ter Stegen entiende que atraviesa una etapa clave de su carrera. La cercanía del próximo Mundial pesa en la decisión. Sin minutos, no solo se resiente la confianza, también se complican sus opciones de mantener un rol relevante con la selección alemana. El propio futbolista tenía claro que necesitaba jugar y hacerlo ya.

El @GironaFC avanza en la llegada del portero Ter Stegen cedido hasta final de temporada



▪️Informa @RadioMarca que el @FCBarcelona se haría cargo de la mayor parte de su alta ficha



▪️El cancerbero alemán ve con buenos ojos esta opción para no moverse de Cataluña y tener los… pic.twitter.com/4fNiUDlFGH — solofichajes123 (@solofichajes123) December 29, 2025

Desde el club azulgrana también asumieron la realidad. Mantener a un portero de primer nivel sin competir no beneficiaba a ninguna de las partes. Por eso, el Barça dio luz verde a una salida en forma de cesión, buscando una solución que cuidara tanto el aspecto deportivo como el económico.

Girona, el escenario perfecto para recuperar sensaciones

El Girona apareció como la opción ideal. El club de Montilivi le ofrece algo fundamental para Ter Stegen: minutos en Primera División, estabilidad y un proyecto competitivo en crecimiento. Además, el hecho de no abandonar Cataluña ha sido un factor decisivo. Evitar un cambio brusco de entorno facilita la adaptación y reduce el impacto personal en plena temporada.

En Girona ven su llegada como un salto de calidad inmediato. Su experiencia internacional, liderazgo en el vestuario y capacidad para manejar la presión encajan a la perfección con un equipo que quiere consolidarse entre los mejores del campeonato. No se trata solo de fichar un nombre, sino de incorporar jerarquía y fiabilidad bajo palos.

El acuerdo entre clubes está prácticamente cerrado. El Barça asumirá una parte importante del salario del guardameta, mientras que el Girona afrontará una cantidad menor, una fórmula que ha permitido desbloquear la operación. Desde el entorno del jugador transmiten optimismo y destacan que la voluntad de Ter Stegen ha sido clave.