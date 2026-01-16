Ya le ha comunicado a Hansi Flick su decisión: se va del Barça y Pedri ya lo sabe

En el FC Barcelona, el talento no siempre garantiza minutos. La competencia es feroz y las oportunidades escasas. En ese contexto, una de las jóvenes promesas que más ilusión despertó en la cantera ha tomado una decisión firme que ya conoce Hansi Flick… y también Pedri.

Cuando el talento no encuentra su sitio

No todos los futbolistas que asoman al primer equipo consiguen consolidarse. A veces, no por falta de calidad, sino por contexto. Es el caso de Dro Fernández, uno de los jóvenes talentos que llegó al primer equipo del FC Barcelona impulsado directamente por Hansi Flick.

El técnico alemán lo detectó en la cantera, le siguió de cerca y quedó impresionado por su lectura del juego, su personalidad y su madurez pese a la edad. Flick apostó por él, lo integró en dinámicas del primer equipo y lo señaló internamente como futuro del Barça. Sin embargo, la realidad competitiva ha sido otra.

Dro Fernández apenas ha tenido minutos, atrapado en una plantilla donde la exigencia inmediata pesa más que la proyección. El club confía en su potencial, pero el joven futbolista entiende que su crecimiento no puede esperar eternamente desde el banquillo.

La decisión ya está tomada

Según fuentes cercanas al vestuario, Dro ya ha comunicado a Hansi Flick su decisión: se marchará del Barça este mismo mes. No ha sido una conversación fácil, pero sí honesta. El jugador necesita competir, sentirse importante y dar el siguiente paso en su carrera.

El mensaje ha corrido rápido dentro del grupo. Pedri, una de las voces más respetadas del vestuario, ya lo sabe. No es un detalle menor. En su momento, el canario llegó a afirmar que Dro Fernández era “una de las mayores promesas que ha visto en la cantera”, una valoración que ahora adquiere un tono agridulce.

El interés por el futbolista es real y creciente. Clubes de Alemania y de Inglaterra han seguido su evolución y están dispuestos a dar el paso definitivo. La cláusula de rescisión, fijada en 6 millones de euros, no supone un obstáculo para varios de esos equipos, que ven en Dro una oportunidad de mercado con enorme margen de revalorización.

🚨🎖️| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Dro will be leaving Barcelona this month. Many teams from Germany and England are ready to pay his €6M release clause. [@monfortcarlos] #fcblive 💣 pic.twitter.com/xrQEuPq5tj — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 16, 2026

El Barça, ante otra fuga de talento

En el Barça son conscientes de lo que está a punto de suceder. La salida de Dro Fernández no se interpreta como un fracaso del jugador, sino como una consecuencia de un modelo en el que no todos pueden crecer al mismo tiempo. Aun así, duele. Porque se trata de un futbolista formado en casa, identificado con el ADN Barça y con el respaldo de figuras clave del vestuario.

La marcha deja una sensación conocida en el Camp Nou: la de perder a un talento que quizás explote lejos. Flick apostó por él, el club lo valoró, pero el tiempo y los minutos no acompañaron. Ahora, el mercado se mueve rápido y la decisión ya está tomada.

Dro Fernández busca lo que todo joven futbolista necesita: confianza, continuidad y protagonismo. El Barça, mientras tanto, asume que el camino hacia la élite no siempre se completa bajo el mismo escudo. Pedri lo sabe. Flick también. Y en los próximos días, el adiós será oficial. Una salida que vuelve a recordar que en el fútbol moderno, el talento sin oportunidades acaba buscando su propio camino.