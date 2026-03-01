Ya se conoce la última hora de la lesión de Robert Lewandowski

El FC Barcelona ha confirmado la lesión de Robert Lewandowski, que será baja ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. El delantero sufre una fractura en la órbita del ojo izquierdo y no estará en el decisivo duelo en el Spotify Camp Nou.

Un golpe inesperado en el peor momento

El barcelonismo recibió este domingo una noticia que nadie quería escuchar. Tras el partido liguero ante el Villarreal, en el que el equipo ya dejó sensaciones encontradas, las pruebas médicas confirmaron que Robert Lewandowski padece una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. Un diagnóstico que automáticamente le descarta para la vuelta de semifinales de la Copa del Rey.

El delantero polaco sufrió un traumatismo durante el encuentro del sábado. En un principio parecía un golpe más, uno de tantos que soporta un ‘9’ acostumbrado al contacto constante con los centrales rivales. Sin embargo, las molestias persistieron y los servicios médicos del Barça decidieron realizar pruebas más exhaustivas. El resultado no dejó margen a la duda.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢 ‼️



El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.



El jugador será… pic.twitter.com/fuFgMXPYmx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 1, 2026

La lesión de Lewandowski supone un contratiempo mayúsculo para el equipo de Hansi Flick. No solo por lo que representa a nivel goleador, el ex del Bayern sigue siendo referencia ofensiva en cada partido, sino también por su liderazgo en el vestuario y su peso en las grandes citas. En un partido donde el Barça necesita goles y personalidad, su ausencia será imposible de disimular. Además, el conjunto azulgrana ya contaba con bajas importantes como las de Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen, lo que deja al técnico alemán con un margen de maniobra muy limitado para intentar la remontada.

Una remontada en Copa del Rey

El contexto no ayuda. El FC Barcelona afronta la vuelta de semifinales tras el contundente 4-0 encajado en el Riyadh Air Metropolitano. Aquel día, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone mostró una versión implacable, castigando cada error defensivo azulgrana.

Remontar cuatro goles en una eliminatoria de Copa del Rey ya es una misión compleja de por sí. Hacerlo sin tu delantero estrella multiplica la dificultad. Lewandowski es, al fin y al cabo, el máximo referente en ataque, el hombre que fija centrales y que convierte en gol la mínima oportunidad.

Sin él, el Barça deberá reinventarse. Futbolistas como Raphinha, Lamine Yamal o Ferran Torres están llamados a asumir mayor protagonismo en el Spotify Camp Nou. La afición, consciente del escenario adverso, espera al menos una reacción de orgullo que dignifique la eliminatoria.

En términos de última hora FC Barcelona, la prioridad ahora es valorar los plazos de recuperación del atacante polaco. Aunque el club no ha especificado tiempo estimado de baja, este tipo de fracturas faciales suelen requerir reposo y protección específica, lo que podría comprometer también su presencia en próximos compromisos de LaLiga y Champions League.

Hansi Flick, ante su primer gran desafío

La lesión de Robert Lewandowski llega en un momento delicado para el proyecto de Hansi Flick. El técnico alemán necesita resultados y sensaciones positivas para consolidar su idea en el banquillo culé. La Copa del Rey representaba una vía directa hacia un título esta temporada.

Ahora, el discurso cambia. Más allá de la épica, el Barça deberá competir con inteligencia ante un Atlético de Madrid que sabe gestionar ventajas amplias. Simeone no especulará, pero tampoco regalará espacios.

En clave de noticias FC Barcelona, el foco está puesto en cómo responderá el equipo sin su goleador. La historia del club está llena de noches mágicas, pero también de golpes duros que obligaron a crecer.

Lo que está claro es que la lesión Robert Lewandowski altera por completo el guion de la semifinal. El barcelonismo pierde a su referencia ofensiva justo cuando más la necesitaba. Y en el fútbol de élite, estos detalles marcan diferencias.