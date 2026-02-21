Aitana Bonmatí acelera su recuperación y el Barça cuenta los días para su vuelta

Aitana Bonmatí ya pisa el césped de la Ciutat Esportiva y en el Barça femenino crece el optimismo. La centrocampista avanza en su recuperación y el club la espera para la recta final de temporada, con la Champions League en el horizonte.

Luz verde en la Ciutat Esportiva

Las imágenes hablan por sí solas. Aitana Bonmatí volvió a dejarse ver sobre el césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, realizando ejercicios individuales y completando parte del trabajo con balón. No es un detalle menor. Después de meses alejada de los terrenos de juego por una lesión importante, cualquier paso adelante es una noticia celebrada en el entorno azulgrana.

En el FC Barcelona femenino, su ausencia se ha notado. No solo por su calidad técnica, sino por su liderazgo silencioso y su capacidad para ordenar el juego en el centro del campo. Aitana es el equilibrio entre talento y sacrificio, la futbolista que conecta líneas y marca el ritmo en los partidos clave.

🗣️ Aitana Bonmatí:



"Pero es cierto que ahora ya han pasado dos meses y tengo ganas de volver a ser yo misma, de sentirme bien en el césped, de volver a disfrutar y de volver a hacer disfrutar a la gente".



- @MariaTikaspic.twitter.com/8J65FK98lO — Barça Fem (@futfembarca) February 20, 2026

El cuerpo técnico, encabezado por Pere Romeu, sigue de cerca cada evolución médica. La prioridad es clara: no forzar plazos. Pero las sensaciones son positivas. En el vestuario reconocen que la internacional española transmite buenas vibraciones y que su mentalidad competitiva está intacta.

Para el Barça, recuperar a Aitana en el tramo decisivo de la temporada sería casi como un fichaje. En una plantilla acostumbrada a dominar en LaLiga femenina, la diferencia en Europa se decide por detalles. Y en esos escenarios, el talento de Bonmatí suele marcar el camino.

Una pieza clave para la Champions

El calendario no da tregua. El Barça femenino encara semanas decisivas en la Liga F y, sobre todo, en la Champions League femenina. La competición europea es el gran objetivo. El club quiere seguir consolidando su hegemonía continental y sabe que, para lograrlo, necesita a sus mejores futbolistas en plenitud.

Aitana Bonmatí es una de esas jugadoras diferenciales. Balón de Oro, referente del fútbol femenino y pieza indiscutible en la selección española, su peso específico trasciende lo táctico. Cuando está en el campo, el equipo juega con otra naturalidad. Su capacidad para filtrar pases, romper líneas y llegar desde segunda línea convierte al Barça en un bloque aún más imprevisible.

Durante su proceso de recuperación, la centrocampista ha concedido entrevistas en las que ha reflexionado sobre estos meses lejos de la competición. Ha hablado de aprendizaje, de paciencia y de la importancia del proyecto del fútbol femenino dentro del club. En un momento en el que se avecinan elecciones a la presidencia, Bonmatí ha sido clara: desea que la apuesta por el Barça femenino siga creciendo.

Mientras tanto, en los entrenamientos, cada avance es celebrado con prudencia. El objetivo es que pueda regresar con garantías y sin riesgos de recaída. Pere Romeu y el cuerpo médico no quieren precipitar nada. Pero la cuenta atrás ya ha comenzado.

En el Barça cuentan los días. Porque saben que, cuando Aitana Bonmatí vuelva a pisar el césped en partido oficial, el equipo recuperará algo más que a una futbolista: recuperará su brújula.