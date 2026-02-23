Aitana Bonmatí lo deja claro y lanza una petición directa al futuro presidente del Barça

La referente del Barça Femení, Aitana Bonmatí, ha alzado la voz en pleno contexto de elecciones en el FC Barcelona. La internacional española pide que el próximo presidente mantenga, e incluso refuerce, la apuesta por el fútbol femenino azulgrana.

Un mensaje claro en clave institucional

Aitana Bonmatí no suele esconderse. Tampoco lo ha hecho esta vez. En un momento clave para el futuro institucional del FC Barcelona, con las elecciones presidenciales en el horizonte, la centrocampista ha querido enviar un mensaje directo y contundente: el proyecto del Barça Femení no puede frenarse.

“Que se siga apostando igual o más y que no pare”, reclamó ante los medios. Sus palabras no son casuales. En los últimos años, el equipo femenino del Barça ha conquistado títulos de Liga F, Copa de la Reina y Champions League Femenina, consolidándose como una referencia en el fútbol femenino europeo y mundial.

Bonmatí defendió el trabajo realizado por la Junta Directiva encabezada por Joan Laporta, destacando que el crecimiento del club no solo se mide en trofeos, sino también en reconocimiento social. El Barça Femení es hoy una marca global, un espejo para miles de niñas que sueñan con jugar en el Camp Nou.

Aitana Bonmati: “Pido que se siga apostando igual o mejor que hasta ahora”.



pic.twitter.com/H1Bndxh3I3

La jugadora entiende que el momento electoral puede marcar un punto de inflexión. Por eso su mensaje al futuro presidente del FC Barcelona es estratégico: mantener la inversión, fortalecer la estructura deportiva y no perder el liderazgo en la Liga F y en la Champions League. La estabilidad institucional es, según su entorno, clave para que el proyecto continúe creciendo.

Su recuperación y el deseo de volver cuanto antes

En el plano deportivo, Aitana Bonmatí también habló sobre su lesión, un contratiempo que la ha mantenido alejada de los terrenos de juego en un tramo importante de la temporada. La futbolista reconoció que su regreso podría producirse antes de lo previsto inicialmente, aunque evitó fijar una fecha concreta.

“Dependerá de cómo me encuentre y de cómo evolucione el dolor”, explicó con naturalidad. La centrocampista atraviesa la fase intermedia de recuperación, reincorporándose progresivamente a la dinámica del equipo. Su vuelta sería un impulso anímico y competitivo para el Barça Femení en la recta final del curso.

El calendario no da tregua. En el horizonte aparece una eliminatoria de Champions League frente al Real Madrid Femenino, un duelo que ha generado enorme expectación. Para Bonmatí será especial, aunque reconoce que vive con cierta tristeza la posibilidad de no poder disputarlo. Los Clásicos femeninos han elevado el nivel competitivo en España. Cada enfrentamiento entre FC Barcelona y Real Madrid Femenino es ya un evento de máxima audiencia. “Cuantas más veces juguemos, mejor”, afirmó, subrayando la importancia de estos partidos para el crecimiento de la Liga F y del fútbol femenino en general.

Más allá del fútbol: compromiso social y liderazgo

La figura de Aitana Bonmatí trasciende el terreno de juego. Esta semana participó como madrina en la presentación del libro solidario Relats Solidaris, una iniciativa impulsada por periodistas deportivos que este año destinó más de 62.000 euros a la Associació Esportiva Ramassá.

El proyecto apoya, a través del deporte, la integración de niñas en riesgo de exclusión social, migrantes y refugiadas. La presencia de la jugadora del Barça Femení refuerza su imagen de referente no solo en la Liga F y la Champions League Femenina, sino también en el ámbito social.

El Barça Femení se ha convertido en un pilar del proyecto azulgrana. La inversión en cantera, estructura profesional, visibilidad en el Camp Nou y ambición internacional han construido una identidad sólida. Ahora, la gran pregunta es si el próximo mandatario mantendrá ese impulso.