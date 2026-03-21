Alarma en el Barça Femenino: la "heredera" de Aitana Bonmatí dice adiós

El Barça Femenino encadena lesiones preocupantes en su centro del campo. Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri y ahora una joven promesa obligan a replantear el equilibrio del equipo.

Más que mala suerte: un problema que empieza a repetirse

En el Barça Femenino ya no hablan solo de lesiones. Empieza a haber una sensación distinta, más incómoda: la de estar ante un problema que se repite demasiado en una misma zona del campo.

La baja de Aitana Bonmatí fue el primer aviso. No solo por lo que representa la Balón de Oro dentro del equipo, sino por todo lo que condiciona su ausencia en la construcción del juego. El Barça supo sostenerse, sí, pero con ajustes constantes.

Después llegó el golpe de Laia Aleixandri. Su lesión, mucho más grave, dejó tocada la estructura defensiva y obligó a modificar piezas en una zona clave. El equipo respondió, pero empezó a mostrar una dependencia preocupante de ciertas jugadoras. Y ahora, cuando el club buscaba soluciones dentro de casa, llega un nuevo contratiempo. Uno que no solo afecta al presente, sino que pone el foco en algo más profundo: la fragilidad de los planes a medio plazo.

Emilka Szymczak: la oportunidad que se rompe antes de empezar

En medio de ese escenario apareció Emilka Szymczak. Joven, talentosa y con un perfil que encajaba perfectamente en lo que necesitaba el equipo: energía, recorrido y margen de crecimiento.

Su llegada representaba algo más que un refuerzo para el Barça Femenino B. Era una inversión de futuro, una pieza que podía empezar a asomarse al primer equipo en un momento donde las oportunidades estaban ahí.

Pero el fútbol, a veces, no entiende de tiempos ni de planes. La lesión de ligamento cruzado corta de raíz su progresión justo cuando empezaba a encontrar su lugar. No es solo una baja más: es una oportunidad que se congela. Lo más llamativo no es únicamente la lesión, sino el contexto. Tres golpes importantes en una misma línea del equipo no pueden explicarse solo desde la casualidad. Empiezan a generar preguntas dentro y fuera del club.

Un Barça obligado a mirarse por dentro

El Barça Femenino sigue siendo uno de los equipos más dominantes de Europa. Eso no está en duda, pero incluso los proyectos más sólidos tienen puntos de tensión, y ahora mismo ese punto parece estar en la gestión física y estructural de la plantilla.

La acumulación de lesiones en jugadoras clave y en posiciones similares obliga a reflexionar. ¿Es una cuestión de carga de partidos? ¿De planificación? ¿O simplemente una coincidencia desafortunada?

Mientras tanto, el equipo sigue compitiendo, ganando y manteniendo su estatus. Pero lo hace cada vez con menos margen de error. Y en competiciones de máximo nivel, ese detalle puede marcar la diferencia.

El caso de Emilka Szymczak es simbólico. No solo por lo que pierde el equipo ahora, sino por lo que deja de ganar a corto plazo. El Barça no solo pierde una jugadora: pierde una alternativa, una posibilidad, una solución.