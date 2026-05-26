Alexia Putellas, el adiós de una auténtica leyenda del Barça

Nunca pensé que llegaría este momento. Y sinceramente, creo que muchos aficionados del Barça tampoco queríamos imaginarlo. Pero todo tiene un final, incluso las historias más bonitas. Alexia Putellas se va del Barça y, sinceramente, todavía cuesta creerlo. No se marcha solo una futbolista. Se va una jugadora que hizo historia, que llevó al club a lo más alto y que consiguió que muchísima gente empezara a mirar el fútbol femenino de otra manera.

Alexia hizo que muchaa gente se enamorara de ella y del fútbol femenino

Yo crecí viendo jugar a Alexia. La vi convertirse poco a poco en la líder del Barça. La vi levantar títulos, superar lesiones y seguir compitiendo como si nunca fuera suficiente. Y creo que muchísima gente empezó a mirar el fútbol femenino gracias a ella.

Porque Alexia tenía algo especial, no era solo cuestión de calidad. Era la manera en la que jugaba, cómo entendía el fútbol y cómo representaba al Barça dentro y fuera del campo. Cada vez que tocaba el balón transmitía algo distinto. Era de esas futbolistas que te hacían sentarte a ver un partido simplemente por verla jugar. Por eso duele tanto imaginar un Barça sin Alexia Putellas. Porque durante muchos años ella ha sido el alma de este equipo.

Alexia Putellas oficializa su salida del FC Barcelona tras 14 años de historia en común que han cambiado para siempre la historia del deporte femenino 💔 pic.twitter.com/E0bd0kMXLw — Alba Medina (@albammmedina) May 26, 2026

Su legado es imposible de explicar con palabras

Dos Balones de Oro. Más de 500 partidos con la camiseta azulgrana. 38 títulos. Y aun así siento que los números se quedan cortos para explicar todo lo que ha significado Alexia. Porque su legado va muchísimo más allá de los trofeos.

Ella ayudó a poner al Barça femenino en lo más alto del fútbol mundial. Hizo que miles de niñas soñaran con jugar algún día en el Camp Nou y también consiguió que mucha gente empezara a tomarse el fútbol femenino como lo que realmente es: fútbol de élite.

Alexia es ADN Barça. De esas jugadoras que entienden perfectamente lo que representa este escudo. De esas futbolistas que aparecen siempre en los momentos importantes y que sienten el club como si fuera parte de su vida. Por eso esta despedida no se siente como una salida cualquiera. Se siente como el final de una época muy especial.

Solo queda darle las gracias por todo

La verdad es que todavía cuesta creerlo. Cuesta imaginar al Barça saliendo al campo sin Alexia liderando al equipo. Sin verla celebrar goles, sin verla levantar títulos, sin esa sensación de tranquilidad que daba tenerla siempre ahí. Pero al final el fútbol sigue y las etapas terminan y aunque duela muchísimo verla marcharse, creo que ahora solo queda una cosa: darle las gracias.

Gracias por todo lo que nos has hecho disfrutar. Por cada partido. Por cada título. Por cada momento inolvidable que dejaste con esta camiseta. Porque lo que hiciste por el Barça femenino no tiene nombre. Y porque pase lo que pase a partir de ahora, siempre vas a ser una de las grandes leyendas de este club.

Todo lo bueno que le pase en el futuro será una alegría para nosotros. Porque hay jugadoras importantes y luego está Alexia Putellas. Una futbolista irrepetible.

Gracias por todo, Reina. Eres eterna.