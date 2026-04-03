Alexia Putellas hace historia en el Barça y deja una imagen para el recuerdo

La capitana del FC Barcelona Femení alcanza los 500 partidos en el Camp Nou y marca en una noche inolvidable ante el Real Madrid Femenino. Un hito que refuerza su leyenda en el fútbol femenino.

Una noche histórica en el Camp Nou

El fútbol tiene días señalados. Fechas que trascienden el marcador y se convierten en parte de la memoria colectiva. El partido 500 de Alexia Putellas con el Barça es, sin duda, uno de ellos. Y no solo por la cifra redonda, sino por la forma en que se produjo: gol, liderazgo y una conexión emocional con el Camp Nou difícil de explicar con palabras.

El escenario no podía ser mejor. El estadio azulgrana, lleno de vida y de historia, acogía un duelo de altura en competición europea frente al eterno rival, el Real Madrid. Miles de aficionados fueron testigos de una actuación que reafirma el papel de Alexia como una de las grandes figuras del fútbol femenino y de la Champions League femenina.

Su gol no fue un simple tanto más. Fue el reflejo de una carrera construida con esfuerzo, talento y constancia. En una noche donde todo tenía un aire especial, Alexia volvió a aparecer cuando su equipo más lo necesitaba. Ese es, precisamente, uno de los rasgos que definen su trayectoria: la capacidad de marcar diferencias en los momentos clave.

➜ En enero del 2021 marcó el primer gol en la historia del Barça Femení en el Camp Nou.



➜ En abril del 2026 marcó el primer gol en la historia del Barça Femení en el nuevo Camp Nou.



Alexia Putellas cada vez agiganta más su leyenda. 👑🔵🔴 pic.twitter.com/tjWjsrNZIO — Mundo Pelota (@mundopelotanet) April 2, 2026

Más que 500 partidos: el alma del Barça

Hablar de Alexia Putellas es hablar del crecimiento del FC Barcelona Femenino. Desde su llegada en 2012, el club ha experimentado una transformación profunda, pasando de ser un proyecto emergente a dominar el panorama del fútbol europeo.

En ese camino, Alexia ha sido mucho más que una jugadora. Ha sido símbolo, referente y motor competitivo. Su influencia en la Liga F, en la Champions League femenina y en cada partido disputado ha sido determinante. Su visión de juego, su capacidad para liderar desde el centro del campo y su llegada al área la convierten en una futbolista total. Además, su vínculo con el Camp Nou es ya parte de la historia del club. No solo ha protagonizado noches inolvidables, sino que ha contribuido a llenar el estadio y a dar visibilidad al fútbol femenino en España. Cada partido suyo en ese escenario tiene un componente especial, y este no fue la excepción.

Con este hito, entra en un grupo muy reducido de jugadoras que han alcanzado los 500 partidos oficiales con el Barça. Una cifra que habla de regularidad, compromiso y amor por unos colores.

La emoción de Alexia en su homenaje por los 5️⃣0️⃣0️⃣ partidos 🥹👑 pic.twitter.com/r6lbcPm2rq — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 2, 2026

Superación, liderazgo y legado

El camino hasta aquí no ha sido sencillo. La lesión de rodilla que sufrió en 2022 puso en pausa su carrera en uno de sus mejores momentos. Sin embargo, lejos de rendirse, Alexia protagonizó una recuperación ejemplar que reforzó aún más su figura dentro y fuera del terreno de juego.

Su regreso no solo fue una buena noticia para el Barça, sino para todo el fútbol femenino. Volvió con hambre, con ambición y con la misma calidad que la ha llevado a ser reconocida como una de las mejores jugadoras del mundo.

Hoy, con 500 partidos a sus espaldas, su legado sigue creciendo. No se trata solo de títulos, goles o estadísticas. Se trata de haber cambiado la percepción del deporte, de haber inspirado a nuevas generaciones y de haber llevado al Barça femenino a lo más alto.