Alexia Putellas, objetivo prioritario en Inglaterra: Laporta mueve ficha en el Barça

Alexia Putellas, FC Barcelona y fútbol femenino vuelven a cruzarse en el centro del debate. Inglaterra observa, sueña y tienta, mientras el Barça trabaja para blindar a su gran referente.

Alexia Putellas, la reina que explica al Barça

Hablar de Alexia Putellas es hablar del FC Barcelona femenino. No es una exageración ni un recurso literario: el Barça es el Barça gracias a ella. Capitana, líder, símbolo y ADN puro de la entidad. Su fútbol ha marcado una época, ha elevado el proyecto azulgrana y ha convertido al equipo en una referencia mundial dentro del fútbol femenino.

Alexia no solo gana partidos; define una identidad. Por eso todos los grandes clubes sueñan con tenerla. Especialmente aquellos que, desde fuera, pueden ofrecer cifras económicas difíciles de igualar. El mercado internacional, y en concreto el fútbol inglés, observa con atención cada movimiento. Ya ocurrió con Mariona Caldentey, que decidió cambiar el Camp Nou por la Arsenal en busca de nuevos retos.

Mientras tanto, el Barça sigue acumulando éxitos. Las azulgranas se proclamaron campeonas de la Supercopa de España femenina tras imponerse al Athletic Club en semifinales y al Real Madrid en la final. Una celebración intensa, con Alexia levantando la copa y luciendo el brazalete, que volvió a dejar claro quién manda en el vestuario y sobre el césped.

Inglaterra mira, sueña… y empieza a moverse

La escena posterior no pasó desapercibida. Algunas jugadoras del Barça aprovecharon el descanso para viajar a Londres y presenciar en directo el duelo entre el London City Lionesses y el Manchester City. Entre ellas, Alexia Putellas. También estuvo Mariona Caldentey. Las imágenes no tardaron en generar ruido mediático.

En Inglaterra, la imaginación voló. En talkSPORT, la analista Shebahn Aherne deslizó la posibilidad de un fichaje histórico que sacuda el mercado del fútbol femenino. El nombre de Alexia apareció sobre la mesa. El club londinense pertenece a Michelle Kang, empresaria conocida por su ambición y su apuesta decidida por el crecimiento del fútbol femenino, con precedentes de contratos millonarios en Estados Unidos.

La idea es clara: romper el mercado, elevar el perfil del club y enviar un mensaje al mundo. Alexia Putellas encaja en ese plan. Talento, liderazgo, impacto mediático y legado deportivo. Todo en una sola futbolista.

Alexia Putellas, Patri Guijarro, Beth Mead, Mariona Caldentey are at Hayes Lane watching London City vs Manchester City pic.twitter.com/6L6pIAR1Wr — The Vivianne Miedema Department (@VivsDepartment) January 25, 2026

Laporta actúa y el Barça toma posición

Ante este escenario, el Barça no se queda quieto. Joan Laporta, presidente del club, ha sido claro al hablar del futuro de Alexia. La entidad está encantada con ella, la considera una referencia absoluta del fútbol femenino y desea que continúe mientras sea positivo para ambas partes. Un mensaje institucional, pero cargado de intención.

El contrato de Alexia contempla la opción de ampliar su vinculación una temporada más, un detalle clave en la estrategia del club. A sus 31 años, a punto de cumplir 32, la jugadora se encuentra en una fase decisiva de su carrera. Continuar en casa, donde es icono y capitana, o aceptar el reto de un nuevo proyecto lejos de Barcelona.

Inglaterra aprieta. El Barça protege. Y en medio, Alexia Putellas, la futbolista que explica una era y que vuelve a situarse en el centro del tablero. El mercado se mueve, los rumores crecen y Laporta ya ha movido ficha. El desenlace, por ahora, sigue abierto.