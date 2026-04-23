Alexia Putellas rompe el silencio y habla de su futuro en el Barça

El Barça Femenino, reciente campeón de Liga F, ya mira a la Champions League mientras crecen las dudas sobre el futuro de Alexia Putellas. La capitana azulgrana ha hablado por primera vez en medio de los rumores.

El Barça toca la gloria… pero mira al futuro

El FC Barcelona Femenino vuelve a reinar en la Liga F tras imponerse al Espanyol en un derbi que dejó el campeonato prácticamente sentenciado. Las azulgranas han firmado otra temporada dominante en el fútbol femenino español, consolidando su hegemonía y reafirmando su condición de favoritas en todas las competiciones. Con la Liga en el bolsillo, el vestuario ya piensa en la UEFA Women’s Champions League, el gran objetivo para completar un histórico póker de títulos.

Sin embargo, no todo es calma en el entorno culé. A pesar del éxito deportivo, empiezan a surgir rumores de mercado que generan inquietud entre la afición. Uno de los movimientos que parece encarrilado es la posible salida de Ona Batlle rumbo al Arsenal, una operación que podría concretarse en las próximas semanas. Pero si hay un nombre que realmente preocupa en el barcelonismo es el de Alexia Putellas.

La capitana, referente del proyecto y doble Balón de Oro, representa mucho más que una jugadora. Es el símbolo del crecimiento del Barça Femenino y una figura clave en el éxito reciente del equipo. Por eso, la posibilidad de su salida genera incertidumbre en el club y en la afición.

Alexia responde… pero no despeja todas las dudas

En medio de especulaciones que la sitúan lejos de Barcelona, con el London City Lionesses dispuesto a hacer una gran inversión por ella, Alexia Putellas ha decidido hablar. Eso sí, sus palabras no han sido del todo concluyentes.

Con contrato hasta junio, la centrocampista evitó confirmar su renovación, aunque quiso mandar un mensaje de tranquilidad. “La afición del Barça puede estar tranquila porque lo doy todo en cada partido y estoy 100 % centrada en la semifinal de la Champions League contra el Bayern”, aseguró.

Sus declaraciones reflejan compromiso inmediato, pero no aclaran su futuro a largo plazo. En clave deportiva, Alexia también dejó claro que el equipo no pierde el foco: “Celebramos un poco el título… y luego a descansar. Tenemos un partido muy importante en 48 horas”.

El enfrentamiento contra el Bayern de Múnich en semifinales de la Champions se presenta como un momento decisivo en la temporada. El Barça quiere seguir haciendo historia en Europa y consolidarse como el gran dominador del fútbol femenino continental.

Entre la ambición deportiva y la incertidumbre

Más allá de los títulos, Alexia también quiso poner en valor el proyecto del club. “No se trata solo de la inversión inicial, sino de mantenerla”, explicó, en referencia al crecimiento sostenido del Barça Femenino en los últimos años.

Sus palabras dejan entrever que el contexto deportivo sigue siendo competitivo y atractivo, pero el silencio sobre su renovación mantiene abiertas todas las opciones. La situación contractual, sumada al interés de clubes internacionales, convierte su futuro en uno de los grandes temas del mercado.

En clave Barça, perder a Alexia Putellas sería un golpe tanto deportivo como emocional. Su liderazgo, talento y conexión con la afición la convierten en una pieza difícil de reemplazar. Mientras tanto, el equipo sigue centrado en sus objetivos inmediatos: Champions League, título europeo y consolidar una era dorada.

La afición, por su parte, vive entre la ilusión por los éxitos y la incertidumbre por lo que pueda ocurrir en los despachos. Porque aunque las palabras de Alexia aportan cierta calma, la realidad es que hasta que no haya firma, el futuro de la estrella del Barça seguirá siendo una incógnita.