El Barça Femenino dice adiós a una dupla histórica: Aitana Bonmatí emociona con su mensaje a Alexia Putellas

Si hablamos de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, hablamos de dos futbolsitas que han cambiado la historia del fútbol femenino y del Barça. Dos líderes natas, 5 Balones de Oro entre ellas y dos futbolsitas que han llevaod al Barça a lo más alto. Durante mucho tiempo fueron el alma del equipo dentro y fuera del campo, formando una dupla que cualquier club del mundo habría querido tener. Pero ahora los caminos se separan y el barcelonismo empieza a asumir una noticia que duele muchísimo.

Alexia se marcha dejando una huella imposible de borrar

La salida de Alexia Putellas no es una despedida cualquiera, porque se va una líder del Barça. Se va una jugadora que lo ha dado todo por este escudo durante tantos años. Una futbolista que ha jugado partidos inolvidables, ha levantado títulos y nos ha hecho gritar y llorar de felicidad. Pero también ha tenido lesiones que le han marcado durante esta época, pero dónde ha crecido aún más como futbolista y como persona.

Ella misma lo ha dicho, es muy exigente con ella misma y siempre ha tenido esta ambición por dar lo mejor en cada partido y en cada entrenamiento. Todo por este escudo. Pero todo tiene un final. Las grandes leyendas también dejan al equipo de su vida, y Alexia Putellas necesita un cambio. Un cambio necesario para ella y para su familia. Alexia quiere empezar en una etapa distinta donde esta presión y esta exigencia que ha tenido en el Barça sea menor. Necesita un equipo donde pueda disfrutar el futbol con más tranquilidad, sin olvidar nunca de donde ha venido.

Aitana y Alexia han marcado una época juntas

Da muchísima pena pensar que no volveremos a ver juntas sobre el césped a Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, porque durante años han sido mucho más que dos compañeras de equipo.

Aitana Bonmatí a Alexia Putellas: “Me has hecho ser mejor, nos has hecho ser mejores. Gracias!” pic.twitter.com/Nn6D9gbzDU — (Mariana) (@marisantas) May 28, 2026

Han sido la imagen del mejor Barça femenino de la historia. Dos futbolistas capaces de entenderse casi sin mirarse, de dominar partidos, de decidir finales y de hacer disfrutar a miles de personas que crecieron viendo cómo el fútbol femenino alcanzaba otro nivel gracias a ellas.

Juntas han construido recuerdos imposibles de olvidar para la afición azulgrana. Las Champions, los Clásicos, las grandes noches europeas. Todo eso quedará siempre ligado a sus nombres. Por eso esta separación genera tanta tristeza entre los aficionados, porque sienten que se termina una etapa muy especial dentro del Barça Femenino.

El mensaje de Aitana emocionó a todo el barcelonismo

Si había alguna duda de la relación tan especial que existía entre ellas, el mensaje de Aitana Bonmatí terminó de confirmarlo todo. “Me has hecho mejor. Nos has hecho mejores. Gracias”. Una frase sencilla, pero cargada de muchísimas emociones. De respeto, de admiración y también de cariño.

Aitana sabe perfectamente todo lo que Alexia ha significado para ella y para el crecimiento del equipo durante todos estos años y el barcelonismo también lo sabe. Por eso el mensaje se hizo tan viral en redes sociales, porque reflejaba perfectamente lo que siente mucha gente ahora mismo. Orgullo por todo lo vivido, pero también muchísima nostalgia porque no volveremos a ver juntas a dos de las mejores futbolistas de la historia del Barça.