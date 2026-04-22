El Barça Femenino pierde a una de sus joyas: Pere Romeu ya lo asume

El FC Barcelona Femenino encara el final de temporada con grandes objetivos, pero también con dudas sobre su plantilla. La posible salida de una jugadora clave empieza a tomar fuerza.

Un final de temporada ilusionante… con cambios en el horizonte

El Barça Femenino vive uno de los momentos más sólidos de su historia reciente. Con la Liga F prácticamente asegurada, el equipo tiene ahora la mirada puesta en la Champions League Femenina, el gran objetivo del curso.

Sin embargo, mientras el equipo compite al máximo nivel, en los despachos ya se empieza a planificar la próxima temporada. Y como suele ocurrir en los grandes clubes, eso implica tanto fichajes como posibles salidas. En este contexto, hay un nombre que destaca por encima del resto: Ona Batlle.

La lateral, que regresó en 2023 tras su paso por el Manchester United Femenino, ha conseguido consolidarse como una pieza importante dentro del equipo. Su vuelta a casa tenía un componente emocional evidente, pero también deportivo. Y ha respondido sobre el campo.

Ona Batlle, una pieza clave con el futuro en el aire

La temporada de Ona Batlle ha sido notable. Ha aportado solidez defensiva, recorrido por banda y experiencia en momentos clave. Su crecimiento desde que volvió al club ha sido evidente, convirtiéndose en una jugadora fiable para el cuerpo técnico liderado por Pere Romeu. Sin embargo, su situación contractual ha abierto un escenario inesperado. Ona termina contrato y, a día de hoy, su continuidad no está asegurada. De hecho, todo apunta a que su futuro podría estar lejos de Barcelona.

El Arsenal Femenino aparece como el destino más probable. Un club que ya ha demostrado interés en talento procedente del Barça y que podría repetir la fórmula que ya se dio con Mariona Caldentey.

Para el Barça, perder a Ona Batlle no sería una salida cualquiera. Se trata de una jugadora formada en la casa, que ha logrado consolidarse y que aporta equilibrio en una posición clave. Su marcha dejaría un vacío importante tanto a nivel deportivo como emocional.

📁 @SandraRiquelme_



‼️La lateral del FC Barcelona Femení, Ona Batlle, dejará el club como agente libre al final de la temporada.



👉 Ya tiene un acuerdo con el Arsenal pic.twitter.com/UB3CHtfZDF — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) April 21, 2026

Un golpe que obliga a reaccionar

En el club son conscientes de la situación. Aunque todavía no hay confirmación oficial, el escenario empieza a asumirse como real. Pere Romeu y su equipo técnico saben que, si se confirma la salida, será necesario acudir al mercado para encontrar una alternativa de garantías.

El Barça Femenino ha construido su éxito sobre la estabilidad, pero también sobre la capacidad de reinventarse. A lo largo de los últimos años ha sabido compensar salidas importantes con nuevas incorporaciones y talento de la cantera.

Ahora, el posible adiós de Ona Batlle plantea un nuevo reto. No solo se trata de sustituir a una jugadora, sino de mantener el nivel competitivo de un equipo que aspira a todo.