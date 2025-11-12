El Barça Femenino quiere ganar al Leuven en Champions antes del Clásico: dónde verlo hoy en directo

El Barça Femenino recibe al OH Leuven este miércoles a las 18:45 h en el Estadi Johan Cruyff. El equipo llega en plena forma tras sumar victorias en sus últimos partidos de Champions. La confianza está alta y las jugadoras quieren mantener el pleno de puntos.

El Leuven, por su parte, ha demostrado ambición y no será un rival fácil. Llega sin derrotas y con ganas de sorprender. Se espera un duelo intenso, con ritmo rápido y ocasiones constantes. Cada balón contará y la concentración será clave. Para el Barça, este partido tiene doble importancia. Más allá de los tres puntos, sirve como preparación para el gran Clásico que se jugará en Montjuïc. Ganar aquí sería un impulso de moral enorme antes del enfrentamiento más esperado. La plantilla lo sabe y quiere salir a la cancha con la misma intensidad que muestra siempre.

Dónde verlo en directo

Los aficionados no tendrán que perderse ni un minuto. El partido se podrá ver en directo a través de Disney+ y, en Cataluña, también por Esport3. Además, quienes prefieran seguirlo online, podrán hacerlo mediante las plataformas de streaming que ofrecen la Champions femenina. Es recomendable conectarse unos minutos antes para ver la previa y la alineación inicial. Así, los seguidores podrán disfrutar de cada jugada desde el primer minuto y no perderse ningún detalle.

Amb la mirada posada en el pròxim repte. pic.twitter.com/vi5Ztos6yu — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) November 11, 2025

Este encuentro es más que un partido de Champions. Es una oportunidad para que el Barça reafirme su liderazgo y llegue al Clásico con confianza. Cada pase, cada remate y cada parada cuenta. La afición jugará un papel importante animando desde casa o desde las gradas. El Barça femenino quiere ganar, mostrar su solidez y dejar claro que está preparado para todo lo que viene. El Leuven es un reto, pero la motivación de las jugadoras es enorme. Para los seguidores, solo queda prepararse y disfrutar del espectáculo.

Además, este partido será una buena oportunidad para que nuevas figuras del equipo brillen y ganen experiencia en competiciones europeas. Las jóvenes promesas tendrán minutos importantes y podrán demostrar su talento ante un rival exigente. Cada gol, cada recuperación y cada acción ofensiva será clave para afianzar la química del equipo antes del gran Clásico en Montjuïc. Los aficionados pueden esperar intensidad, emoción y un juego vistoso que refleje la ambición del Barça femenino.