El Barça Femenino se despide de una jugadora clave: Alexia Putellas y Aitana ya lo saben

El Barça Femenino encara el tramo final de la temporada con varios retos deportivos y decisiones importantes en la plantilla. Mientras el equipo sueña con conquistar la UEFA Women's Champions League, el vestuario ya asume que una futbolista histórica podría estar viviendo sus últimos meses en el club.

Un Barça competitivo pese a una plantilla corta

La temporada del Barça Femenino ha estado marcada por un desafío constante: competir al máximo nivel con una plantilla más corta de lo habitual. El técnico Pere Romeu ha tenido que gestionar el grupo con inteligencia, apostando en varios momentos por el talento de la cantera. En ese contexto, La Masia ha vuelto a demostrar su importancia dentro del proyecto azulgrana. Varias jóvenes futbolistas han tenido oportunidades para aportar energía, compromiso y calidad en un equipo que aspira a seguir dominando el fútbol femenino europeo.

A pesar de las dificultades, el FC Barcelona Femení mantiene intacta su ambición. El gran objetivo de la temporada es volver a conquistar la Champions League femenina, una competición que el club considera prioritaria después de la dura derrota del año pasado frente al Arsenal Women. Ese recuerdo sigue muy presente en el vestuario. Jugadoras como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí saben que el equipo tiene el talento necesario para volver a competir por el título europeo.

En el caso de Aitana Bonmatí, su situación ha sido especialmente delicada en las últimas semanas. La centrocampista se encuentra recuperándose de una fractura en el peroné izquierdo, una lesión que ha obligado al cuerpo técnico a manejar con cuidado sus tiempos de recuperación. El objetivo del club es que pueda llegar en plenas condiciones al tramo decisivo de la temporada.

Marta Torrejón, una historia de once temporadas

Mientras el equipo se prepara para los grandes desafíos deportivos, también comienza a mirar al futuro de la plantilla. Y en ese análisis aparece un nombre que forma parte de la historia reciente del club: Marta Torrejón.

La defensa catalana lleva once temporadas en el Barça Femenino, un periodo en el que ha vivido prácticamente todas las etapas del crecimiento del equipo. Desde los primeros años de consolidación hasta convertirse en una potencia del fútbol femenino europeo. A sus 36 años, todo apunta a que esta podría ser su última temporada como futbolista del Barça. Su contrato termina al final del curso y, aunque todavía no existe un anuncio oficial, dentro del club se asume que su ciclo podría estar llegando a su fin.

La experiencia y el liderazgo de Torrejón han sido fundamentales en el vestuario. Jugadoras como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí han compartido muchos años con ella, construyendo una relación que va más allá del terreno de juego. Su presencia ha sido clave en momentos importantes, aportando seguridad defensiva, compromiso y una mentalidad competitiva que ha ayudado al equipo a alcanzar grandes éxitos en Liga F, en la Champions League femenina y en otras competiciones nacionales.

Un cambio necesario para el futuro del club

El posible adiós de Marta Torrejón también responde a una realidad deportiva y económica. El FC Barcelona Femení necesita equilibrar su plantilla y generar margen para incorporar nuevas jugadoras que permitan mantener el nivel competitivo.

La salida de una futbolista histórica permitiría liberar recursos y abrir espacio a nuevos fichajes que refuercen la defensa del equipo. De hecho, en la dirección deportiva ya se trabaja en la búsqueda de una central o defensora de garantías que pueda aportar estabilidad en el futuro.

Aun así, el legado de Marta Torrejón en el Barça Femenino es incuestionable. Once temporadas vistiendo la camiseta azulgrana han dejado huella en el club, en sus compañeras y en la afición.