El futuro de Mapi León en el Barça Femenino se complica

El FC Barcelona Femenino atraviesa un momento importante tanto en lo deportivo como en la planificación de su plantilla. Mientras el equipo sigue compitiendo por títulos en Liga F y en la UEFA Women's Champions League, la dirección deportiva también debe tomar decisiones clave sobre el futuro de algunas jugadoras. Una de las situaciones que más atención genera es la de Mapi León, cuyo contrato termina esta temporada y cuya continuidad aún no está definida.

El Barça Femenino debe resolver varias renovaciones

El FC Barcelona Femenino se ha consolidado en los últimos años como uno de los equipos más fuertes del fútbol europeo. Con una plantilla llena de talento y experiencia, el club ha logrado dominar la Liga F, competir al máximo nivel en la Champions League y construir un proyecto deportivo admirado en todo el continente. Sin embargo, el final de la temporada también trae consigo decisiones importantes en la planificación del equipo. Varias jugadoras terminan contrato y el club debe definir si apuesta por renovar sus vínculos o iniciar una nueva etapa.

Entre esos nombres aparece el de Mapi León, una de las futbolistas más importantes del vestuario azulgrana. La defensa aragonesa está viviendo su novena temporada con el Barcelona y se ha convertido en una pieza clave en el esquema del equipo. A lo largo de estos años, Mapi León ha destacado por su liderazgo, su calidad en la salida de balón y su personalidad dentro del campo. Su presencia en la defensa ha sido fundamental para construir uno de los equipos más sólidos del fútbol femenino europeo.

Lesión y dudas sobre su futuro

En este momento, la situación de la jugadora está marcada por dos factores: su contrato y su estado físico. Actualmente, Mapi León se encuentra recuperándose de un pinzamiento en el tobillo, una lesión que la ha mantenido alejada de algunos partidos importantes.

Aunque el club confía en que pueda regresar pronto a los terrenos de juego, la incertidumbre sobre su renovación sigue presente. Hasta ahora, no se ha anunciado ningún acuerdo entre la jugadora y el Barça para extender su contrato.

La situación se vuelve aún más significativa si se tiene en cuenta que otra futbolista histórica del equipo, Marta Torrejón, también podría estar viviendo su última temporada en el club. La posible salida de dos jugadoras tan importantes supondría un cambio importante para el vestuario del Barça Femenino.

Interés desde el extranjero

Mientras el Barcelona analiza su situación, varios clubes europeos han comenzado a fijarse en algunas jugadoras del equipo azulgrana. El éxito deportivo del Barça ha provocado que muchas futbolistas del club estén en el radar de equipos internacionales.

🚨🔵🔴| According to @MrDomSmith, London City Lionesses are interested in signing Mapi León. Her contract expires this summer. pic.twitter.com/vbWyntHMCN — ALL ABOUT BARÇA (@AllAboutBarcaa) March 5, 2026

En el caso de Mapi León, uno de los equipos que habría mostrado interés es el London City Lionesses. El club inglés estaría dispuesto a presentar una oferta atractiva para convencer a la defensa española de iniciar una nueva etapa fuera de España. Este tipo de movimientos reflejan el creciente interés del fútbol europeo por las jugadoras del Barça Femenino. El éxito del equipo ha convertido a muchas de ellas en referentes internacionales.

Por ahora, el futuro de Mapi León sigue abierto. La jugadora continúa centrada en su recuperación y en ayudar al equipo en el tramo final de la temporada. Sin embargo, los próximos meses serán decisivos. El club deberá decidir si apuesta por mantener a una de sus jugadoras más importantes o si se abre la puerta a un nuevo capítulo en la carrera de la defensa aragonesa.