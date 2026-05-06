Golpe inesperado en el Barça Femenino: Mapi León dice adiós y deja un vacío enorme

La afición del FC Barcelona Femení ha recibido una de esas noticias que nadie quiere escuchar. Mapi León no continuará la próxima temporada y pondrá fin a una etapa histórica en el club azulgrana. La central zaragozana, pieza clave en el Barça Femení y referente de la Liga F, ya ha comunicado su decisión de no renovar.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el entorno culé. Después de meses de rumores, la información adelantada por la periodista Rut Vilar confirma un movimiento que cambia el panorama del fútbol femenino azulgrana. No se trata únicamente de una salida importante desde el punto de vista deportivo. También supone la marcha de una de las futbolistas que mejor han representado la transformación del equipo en la última década.

Nueve temporadas para construir una era

Cuando Mapi León aterrizó en Barcelona, el contexto era muy distinto al actual. El Barça Femenino todavía estaba en fase de crecimiento y buscaba consolidarse entre los grandes proyectos del fútbol europeo. Su llegada fue interpretada entonces como una declaración de intenciones. El club apostaba por talento, personalidad y competitividad. Con el paso del tiempo, aquella decisión terminó convirtiéndose en uno de los movimientos más determinantes de la historia reciente de la entidad.

Durante estas nueve temporadas, Mapi se convirtió en mucho más que una central. Fue una futbolista capaz de ordenar al equipo desde atrás, de iniciar el juego con criterio y de imponer jerarquía en partidos de máxima exigencia. Su perfil encajó a la perfección en una idea de juego que necesitaba defensoras con lectura táctica, capacidad técnica y valentía para asumir riesgos con balón.

En ese recorrido lo ha ganado prácticamente todo. Ha sido protagonista en títulos de Liga F, Copa de la Reina, Supercopa de España y también en las grandes noches de la Champions League. Su nombre queda ligado a la consolidación del Barça como una de las potencias del fútbol femenino continental.

En el vestuario, además, siempre fue considerada una figura de peso. Con carácter, liderazgo y una personalidad competitiva muy marcada, Mapi ayudó a construir una identidad que hoy es reconocible dentro y fuera de España. Por eso su despedida no se interpreta como una salida más. Es el final de una etapa profundamente significativa.

Una decisión personal y un nuevo horizonte

Según ha trascendido, la jugadora ya comunicó al club su decisión de no renovar el contrato que finaliza al término de la presente temporada. La elección responde a una voluntad personal de abrir una nueva etapa profesional después de haber cumplido un ciclo largo y exitoso en Barcelona.

En el club existía el deseo de mantenerla, tanto por su nivel competitivo como por el peso que conserva dentro del grupo. Sin embargo, desde hace semanas se intuía que el escenario había cambiado. Mapi considera que ha llegado el momento de asumir un nuevo reto lejos del Camp Nou.

Todo apunta a que su futuro puede estar en el fútbol inglés. En las últimas horas ha cobrado fuerza la opción del London City Lionesses, un proyecto ambicioso que quiere seguir creciendo y que ve en la internacional española una incorporación estratégica. La posibilidad de competir en otro contexto, vivir una experiencia diferente y mantener protagonismo deportivo aparece como un factor importante en su decisión.

🚨 BREAKING | Mapi León has informed FC Barcelona she will leave the club at the end of the season.



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El Barça pierde una pieza clave

La marcha de Mapi León obliga al Barça a mirar al futuro. Encontrar una futbolista de su perfil no será sencillo. No solo por lo que aporta en defensa, sino por su capacidad para dar salida al balón, corregir en campo abierto y sostener emocionalmente al equipo en escenarios de máxima presión.

En el corto plazo, el club tendrá que valorar cómo reorganiza la defensa y qué movimientos realiza en el mercado. El reto será importante porque la exigencia competitiva seguirá siendo máxima tanto en la Liga F como en la Champions League.

Mientras tanto, la afición azulgrana empieza a asumir una realidad difícil: una de las jugadoras que ayudó a levantar el proyecto moderno del Barça Femení está preparando su despedida. Y cuando se marche, no se irá únicamente una central de primer nivel. Se irá una futbolista que dejó huella, que cambió muchas cosas y que formó parte de una generación que transformó para siempre la historia del club.