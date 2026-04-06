La guerra por el Balón de Oro femenino ya está en marcha: Alexia Putellas o Aitana Bonmatí

El FC Barcelona Femenino domina el fútbol europeo con dos estrellas únicas: Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. El Balón de Oro femenino vuelve a tener acento azulgrana.

Dos líderes, una rivalidad que impulsa al Barça

En el fútbol femenino actual hay pocas certezas tan claras como esta: Alexia Putellas y Aitana Bonmatí son dos de las mejores jugadoras del mundo. Compañeras en el FC Barcelona Femení y en la selección española, ambas representan la excelencia de un equipo que ha marcado una época en Europa.

Lejos de una rivalidad negativa, lo que existe entre ellas es una competencia sana. Se empujan mutuamente a ser mejores, a rendir al máximo y a liderar al equipo en cada partido. Este equilibrio entre compañerismo y ambición es una de las claves del éxito del Barça femenino en competiciones como la Champions League femenina y la Liga F.

Los números hablan por sí solos. Aitana Bonmatí acumula tres Balones de Oro, mientras que Alexia Putellas ha conquistado dos. Un palmarés que refleja su impacto en el fútbol mundial, pero que también abre un nuevo capítulo en la lucha por el próximo galardón.

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: If Alexia Putellas wins the Ballon d’Or this year, she’ll draw level with Aitana Bonmatí on 3 Ballon d'Or titles.



The race for a historic fourth Ballon d'Or would be ON! 🔥 pic.twitter.com/rq6q6605tV — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 6, 2026

El factor lesiones cambia el escenario

El fútbol, como la vida, no siempre sigue el mismo guion. En los últimos años, las lesiones han jugado un papel importante en esta historia. Alexia Putellas vio frenada su progresión tras una grave lesión que la apartó de los terrenos de juego en un momento clave de su carrera.

Durante ese tiempo, Aitana Bonmatí dio un paso adelante. Su crecimiento fue espectacular, convirtiéndose en la gran referencia del equipo y consolidándose como la mejor jugadora del mundo en varias temporadas.

Sin embargo, el escenario ha vuelto a cambiar. Ahora es Aitana quien atraviesa un momento complicado a nivel físico, mientras que Alexia ha recuperado su mejor versión. Su rendimiento, su liderazgo y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos la vuelven a situar en el centro de todas las miradas. Este giro en la situación añade un componente extra a la lucha por el Balón de Oro femenino. Porque en el fútbol de élite, el momento de forma lo es todo.

La Champions, clave en la decisión final

Si hay un factor que puede decantar la balanza, ese es el rendimiento colectivo. Y en este caso, la Champions League femenina será determinante. El FC Barcelona Femení vuelve a ser uno de los grandes favoritos para levantar el título europeo. Si lo consigue, el impacto mediático y deportivo será enorme, y eso influirá directamente en la elección del Balón de Oro.

En ese escenario, Alexia Putellas podría tener una oportunidad única para volver a lo más alto y alcanzar a Aitana Bonmatí en número de galardones. Un logro que tendría un enorme valor simbólico tras su recuperación.

Pero Aitana sigue en la pelea. Su calidad, su influencia en el juego y su historial reciente la mantienen como una candidata firme, incluso en un contexto más complicado.

La “guerra” por el Balón de Oro femenino está servida. Pero más allá de quién se lleve el premio, hay una certeza que nadie discute: Alexia y Aitana están marcando una era en el fútbol femenino.