Mapi León dice “NO” y en el Barça Femenino saltan las alarmas

El Barça Femenino afronta el tramo decisivo de la temporada con varias preocupaciones en su plantilla. La situación física de algunas jugadoras clave mantiene en alerta al equipo de Pere Romeu.

Un final de temporada marcado por las lesiones

El Barça Femenino encara las semanas más importantes del curso en un contexto complicado. El equipo dirigido por Pere Romeu se prepara para disputar los partidos decisivos de la temporada, pero lo hace con varias bajas importantes que condicionan la planificación deportiva.

En las últimas semanas, el conjunto azulgrana ha tenido que lidiar con diferentes problemas físicos dentro de su plantilla. Las lesiones han afectado a futbolistas clave que habitualmente tienen un papel fundamental en el rendimiento del equipo.

Una de las jugadoras que sigue trabajando para volver cuanto antes es Aitana Bonmatí. La centrocampista, una de las grandes referentes del FC Barcelona Femenino, continúa con su proceso de recuperación. Su regreso es muy esperado tanto por el cuerpo técnico como por la afición, ya que su talento y liderazgo en el centro del campo son fundamentales para el estilo de juego del equipo.

A esta situación se suma también la baja de Laia Aleixandrí. En su caso, el problema es más serio, ya que la futbolista no podrá volver a competir hasta la próxima temporada. Su ausencia representa una pérdida importante para el Barça Femenino, especialmente en una fase del calendario donde cada detalle puede marcar la diferencia. Con este panorama, el club intenta gestionar la plantilla con cuidado para mantener el nivel competitivo en las competiciones en las que sigue luchando.

Mapi León y una decisión que genera preocupación

A las bajas ya conocidas se ha sumado también la situación de Mapi León. La defensora del Barça Femenino arrastra un problema en el tobillo que ha encendido las alarmas dentro del club.

La futbolista sufre un pinzamiento en la zona del tobillo, una molestia que le ha generado dificultades en los últimos partidos. Desde el área médica del FC Barcelona se ha valorado la posibilidad de realizar una artroscopia para solucionar el problema de forma definitiva. Sin embargo, esta opción implicaría un periodo de recuperación estimado de entre dos y tres meses. Un tiempo considerable teniendo en cuenta que el equipo se encuentra en el tramo final de la temporada.

Por ese motivo, Mapi León ha decidido no pasar por quirófano en este momento. La defensora considera que todavía puede intentar tratar el problema mediante métodos conservadores y evitar una intervención quirúrgica que la dejaría fuera de los partidos más importantes del curso. La decisión ha generado cierta inquietud dentro del entorno del Barça Femenino. Aunque la jugadora quiere seguir ayudando al equipo, el problema físico continúa siendo una preocupación.

❗Mapi León took part in part of Tuesday’s training session with the group, but surgery has not yet been ruled out.



➡️ The defender wants to avoid the procedure. If she undergoes arthroscopy, the recovery period would be around 2–3 months.



[h/t @esport3] pic.twitter.com/snQmASfYPp — Blaugranagram (@Blaugranagram) March 11, 2026

El Barça busca soluciones para el tramo decisivo

A pesar de las dificultades, el Barça Femenino mantiene el objetivo de competir al máximo nivel hasta el final de la temporada. El cuerpo técnico y el equipo médico trabajan para encontrar soluciones que permitan recuperar a las jugadoras lo antes posible.

En el caso de Mapi León, el club está estudiando diferentes tratamientos para aliviar el pinzamiento en el tobillo y permitir que la futbolista pueda seguir participando en los partidos importantes. La prioridad es gestionar la situación con cuidado para evitar que el problema se agrave.

El equipo de Pere Romeu es consciente de que el tramo final del calendario exige el máximo rendimiento. En competiciones como la Liga F y el fútbol europeo, cada encuentro puede ser decisivo. Por eso, el Barça Femenino intenta equilibrar dos factores: cuidar la salud de sus jugadoras y mantener la competitividad del equipo en los partidos que quedan por disputar.

La situación genera incertidumbre, pero también demuestra el compromiso de una plantilla que quiere luchar por los títulos hasta el último momento. El estado físico de jugadoras como Mapi León será uno de los aspectos a seguir en las próximas semanas.