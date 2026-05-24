Nadie puede frenar al Barça Femenino: otra Champions para un equipo de leyenda

Lo que está haciendo el Barça Femenino empieza a parecer algo histórico de verdad. Año tras año, el equipo azulgrana sigue compitiendo al máximo nivel y demostrando que su dominio en Europa no es casualidad. En Oslo volvió a quedar claro. El Barça derrotó con autoridad al Olympique Lyonnais por 4-0 y levantó otra Champions League en una noche que ya forma parte de la historia del club. Gotemburgo, Eindhoven, Bilbao y ahora Oslo. Cuatro ciudades que ya quedan unidas para siempre a la época más brillante que ha vivido el fútbol femenino azulgrana.

El Barça sufrió al principio, pero acabó destrozando al Lyon

La final empezó exactamente como muchos imaginaban: tensión, nervios y muchísimo respeto entre los dos mejores equipos de Europa. Porque aunque el resultado final fue contundente, durante muchos minutos el partido estuvo completamente abierto.

El Lyon salió muy fuerte físicamente y consiguió incomodar bastante al Barça durante la primera mitad. De hecho, las francesas llegaron a marcar, aunque el gol terminó siendo anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR. Ahí apareció una figura fundamental para entender esta Champions: Cata Coll.

La portera azulgrana sostuvo al equipo en varios momentos muy delicados y permitió que el Barça llegara vivo al descanso, porque el conjunto francés apretó muchísimo durante algunos tramos y obligó al Barça a resistir más de lo habitual. Este equipo tiene algo especial, y cuando consigue sobrevivir en los momentos complicados, normalmente termina castigando muchísimo al rival.

La segunda parte fue una auténtica exhibición

El Barça salió mucho más agresivo tras el descanso. Se notó enseguida que el equipo había dado un paso adelante y ahí empezó la tormenta azulgrana. Patri Guijarro apareció con una gran jugada desde el centro del campo y asistió a Ewa Pajor para abrir el marcador. Ese gol cambió completamente la final, porque el Lyon empezó a dejar espacios y el Barça encontró muchísimo más ritmo con balón.

AIXÒ ÉS EL BARÇA. pic.twitter.com/KEhJr18n12 — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 23, 2026

Poco después llegó el segundo de Pajor tras una asistencia de Salma Paralluelo y ahí el partido prácticamente quedó sentenciado. Aunque todavía faltaba lo mejor, porque Salma terminó firmando también un doblete espectacular en los últimos minutos para cerrar una goleada histórica.

Este Barça ya es uno de los grandes equipos de la historia

La sensación que deja este equipo es impresionante. No solo por los títulos, sino por la continuidad competitiva que mantiene temporada tras temporada. Esta ya es la cuarta Champions League del Barça Femenino, y lo más increíble es pensar que hace apenas unos años todavía no tenía ninguna.

Ahora ya ha igualado al Eintracht Frankfurt Women como segundo club con más Champions femeninas de la historia. Además, el equipo ha cerrado otra temporada perfecta con Liga, Copa, Supercopa y Champions. Un póker histórico. Todo esto manteniendo una identidad futbolística muy clara y una ambición que parece no agotarse nunca.

Da igual quién juegue, quién se lesione o quién llegue al banquillo. El Barça sigue compitiendo como un auténtico gigante europeo, y eso ya lo convierte en mucho más que un gran equipo. Lo convierte en una referencia histórica del fútbol femenino mundial.

Ahora Oslo ya forma parte de la leyenda azulgrana.