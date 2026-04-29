Pere Romeu confirma la mejor noticia para el Barça Femenino: está de vuelta

El Barça Femenino afronta un duelo clave ante el Bayern en la Champions League. La vuelta de Aitana Bonmatí llega en el mejor momento posible.

Un partido decisivo en el Camp Nou con aroma a final

El FC Barcelona Femenino se juega este domingo mucho más que un partido. El equipo azulgrana recibe al Bayern de Múnich Femenino en el Spotify Camp Nou con el objetivo de sellar su pase a una nueva final de la UEFA Women's Champions League. Tras el empate 1-1 en la ida disputada en Alemania, todo queda abierto para una noche que promete emociones fuertes.

El conjunto culé quiere hacer valer el factor campo. La afición será clave en un escenario que ya ha vivido noches históricas del fútbol femenino. El equipo llega con confianza, respaldado por su dominio en la Liga F, competición que ya ha conquistado de forma matemática por séptima vez consecutiva. Sin embargo, más allá del contexto competitivo, la gran noticia ha llegado desde el vestuario. Una noticia que cambia por completo el panorama del partido.

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Ya se han vendido 42.000 entradas para la semifinal que disputarán el Barça Femenino y el Bayern en el Spotify Camp Nou.



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Aitana Bonmatí regresa en el momento más esperado

La protagonista de esta historia es Aitana Bonmatí. La centrocampista, una de las mejores jugadoras del mundo, está lista para volver tras varios meses de ausencia por lesión. Así lo confirmó el técnico Pere Romeu, que no escondió su optimismo de cara al partido.

Bonmatí no juega desde noviembre, cuando sufrió una fractura de peroné durante una concentración con la selección. Su recuperación ha sido progresiva, pero constante. En las últimas semanas ya se ha entrenado con normalidad y ha superado las sesiones previas sin problemas.

El regreso de la internacional española supone un impulso anímico y deportivo enorme. No solo por su calidad, sino por lo que representa dentro del equipo. Su visión de juego, capacidad para generar ocasiones y liderazgo la convierten en una pieza diferencial.

Durante su ausencia, jugadoras como Vicky López o Patri Guijarro han asumido responsabilidades en el centro del campo junto a Alexia Putellas. Pero la vuelta de Aitana amplía las opciones y eleva el nivel competitivo del equipo en un momento clave.

El Barça sueña con otra final europea

El objetivo del Barça es claro: alcanzar una nueva final de Champions. Sería la sexta consecutiva, un dato que refleja el dominio del equipo en Europa. En caso de superar al Bayern, las azulgranas se enfrentarían al ganador del duelo entre el Arsenal Women y el Olympique de Lyon Femenino en la final que se disputará en Oslo.

Más allá de la Champions, el calendario del Barça sigue cargado de retos. El equipo disputará también la final de la Copa de la Reina frente al Atlético de Madrid Femenino, con la posibilidad de firmar una temporada histórica.

La vuelta de Aitana Bonmatí llega justo a tiempo para este tramo decisivo. Aunque es probable que sus minutos se gestionen con cautela, su presencia ya supone una ventaja. El Barça recupera a una de sus líderes en el momento en que más lo necesita. El domingo, el Camp Nou será testigo de algo más que un partido. Será el escenario del regreso de una estrella… y quizá, el primer paso hacia otro título europeo.